Uykularınız bölünmesin! İşte sıcak havalarda rahatça uyumanın sırları

Yaz sıcağı uyumanızı zorlaştırıyor mu? Geceler sıcak ve nemli olduğunda havayı nasıl serin tutacağınıza dair bu ipuçları ve püf noktaları ile yenilenmiş ve enerjik hissederek uyanın. Bu ipuçları sayesinde zor geçeceğini düşündüğünüz geceleri daha kolay hale getirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 11:27 ABONE OL PAYLAŞ

Sıcak hava dalgasında rahat bir gece uykusu çekmek zor olabilir. Ancak hem vücudunuzun hem de çevrenizin sıcaklığının uyku kalitenizi etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Isı sadece uykuya dalmayı zorlaştırmaz, aynı zamanda ne kadar iyi uyuduğunuzu da etkiler. UYUDUĞUNUZDA VÜCUT ISINIZ NASIL DEĞİŞİR? Odanızın ve vücudunuzun sıcaklığının uykunuz üzerinde önemli bir etkisi vardır, bu nedenle bu 2 şeyi doğru yapmak gerekir. Uyku sırasında birden fazla aşamadan geçersiniz. İlk aşama, bilinçten hafif uykuya sürüklendiğiniz yerdir. Ardından, sonraki aşamalarda, derin uyku durumuna ulaşmadan önce vücudunuzun çekirdek sıcaklığının genellikle yaklaşık iki ila üç derece düşmesi gerekir. Bununla birlikte, çekirdek sıcaklığınız çok yüksekse, beyninizin uyanık mı yoksa uykuda mı olduğunuzu anlaması zordur ve bu da uykunuzun kalitesini doğrudan etkileyebilir.

Odanızın sıcaklığı da iç sıcaklığınızı etkileyebilir. Genel olarak, yaklaşık 16 ila 18 santigrat derece, uyumak için ideal oda sıcaklığıdır. Çünkü bu aralık, gece yarısı vücudunuz için en uygun olan aralıktır. Daha düşük bir sıcaklık, vücudunuzun sabahları çok erken ısınmamasını sağlayarak derin uyku aşamasından nazikçe çıkmanıza yardımcı olarak daha dinlendirici bir uyku sağlar. Peki, sıcak gecelerde, uyku için en uygun ortamı yaratmak için ne yapabilirsiniz? Dışarısı çok sıcakken bile kaliteli bir uyku çekmenize yardım etmenin yolları ise biraz karışık. İşte o ipuçları...

DAHA FAZLA SU İÇ Vücudunuzu nemlendirmek ve serinletmek ve terleme nedeniyle su kaybını yenilemek için yatmadan önce bir bardak soğuk su için. YATMADAN ÖNCE ILIK DUŞ AL Yatmadan önce sıcak hissediyorsanız, ılık bir duş alın. Peki neden soğuk duş almamalısınız? Çünkü vücudunuz cildinize giden kan akışını hızla azaltarak çabalarınızı boşa çıkaracaktır. Birkaç dakika sonra kan akışı yeniden başladığında, tekrar sıcak hissedeceksiniz. Ilık bir duş, cildinize kan akışını artıracak ve vücudunuzdaki ısı kaybını artıracaktır. DAHA AZ IŞIK, DAHA FAZLA KARANLIK Tüm ampuller, iyi bir gece uykusu çekmeye çalışırken istemediğiniz ısıyı daha da artırır. Bu nedenle yararlanın ve ışık kullanımını minimumda tutmaya çalışın. Bu sadece odanızı daha serin tutmakla kalmaz, yatmadan önce bir süre aydınlatma seviyesini düşürürseniz uyumanız daha kolay olur.

ELEKTRONİKLERİ DE KAPATIN Işıkları kapatmaya benzer şekilde, elektroniği kapatmak da aynı derecede faydalıdır. Akıllı telefonunuz gibi cihazlar, iyi bir gece uykusu için elverişli olmayan ısı ve ışık yayar. Bu yüzden onları yatmadan en az bir saat önce uzaklaştırın ve kendinizi daha huzurlu bir şekilde bırakın. NEFES ALABİLEN NEVRESİMLER KULLANIN Hafif, kaliteli nevresimler nefes alabilir, yani vücut ısınızı hapsetmez. Çarşaflarınızın altında ne kadar az ısı kalırsa, uykuya dalarken kendinizi serin ve rahat hissetmek o kadar kolay olur. Bu nedenle polyester, ipek ve saten çarşafları daha soğuk geceler veya özel günler için saklayın. Bunun yerine pamuk, keten veya bambu liflerini deneyin!