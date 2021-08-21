Uykusuzluk sorunu mu? Çözümü kıyafetlerinizde

Uykuya dalmak birçok kişi için oldukça büyük bir sorun haline geldiğinde farklı yöntemler denenebiliyor. Bilim insanları ise bu sorunun cevabını bulduklarını düşünüyorlar. İşte bu sorunu ortadan kaldırmanın en iyi yolu…

YÜN PİJAMA GİYDİĞİNİZDE...

Bilim insanları, yünlü pijama giydiğinizde daha iyi uyuyabileceğinizi ortaya koydu. Yünlü kıyafetler, çoğunlukla cildimizi sürekli kaşımak istememize neden olan kaşıntılı bir kumaş türü olduğunu düşünülebilir. Sky News'e göre, bu o kadar da kötü bir fikir değil. Avustralyalı bilim insanlarının, yün pijama giydiğinizde uyurken vücudunuzun "termal konfor bölgesinde" kalmanın en kolay yolu olduğunu keşfettiklerini açıklıyorlar.

TÜM ARAŞTIRMALAR SONUCUNDA

Araştırma, yirmili yaşlarındaki öğrencilerin pamuklu pijamalar yerine merinos pijamaları giydiklerinde dört dakika önce uykuya daldığını ortaya çıkardı. 15 dakika yerine 11 dakika içinde uykuya daldılar. 65-70 yaş aralığındaki yetişkinler için fark çok daha büyüktü. Merinos pijamaları giydiklerinde 12 dakika, pamuklu pijamalar giydiklerinde 27 dakika içinde uykuya daldılar. Tüm bu araştırmalar sonucunda yünlü pijamaları gardırobunuza dahil edebilirsiniz.