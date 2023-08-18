Uyumadan önce 1 tane yiyenler sabah dinç uyanıyor! Vücut yorgunluğunu tamamen bitiriyor

Uzmanlar, kötü kalitedeki bir uykunun onlarca sağlık sorununu beraberinde getirebileceğini vurguluyor. Yeterli bir şekilde uyuyamamak gün içinde fiziksel ve zihinsel performansı düşürüyor. Yorgun hissetmek, tüm gün psikolojiyi olumsuz etkiliyor. Yapılan son çalışmalar, tüm bu şikayetleri ortadan kaldıran bir besinin olduğunu gösterdi. Buna göre, uyumadan önce bir adet kivi tüketmek yorgunluk ve halsizliği tarihe karıştırıyor.
BedKingdom.co.uk'deki uzmanlar, uyumadan önce bir adet kivi yendiğinde gün içinde neden daha iyi hissedildiğini açıkladı. Kivinin kaliteli uykuya yardımı bilimsel olarakta kabul edildi.
Yapılan araştırmalar, uyumadan önce bir adet kivi tüketildiğinde uyku kalitesinin arttığını, uyku zamanlamasının daha doğru yapıldığını gösterdi. Kivi, yüksek miktarda serotonin ve antioksidanların yanı sıra folat ve B vitamini gibi vitaminler içeriyor. Uyumadan önce bir adet kivi tüketmek, uyku bozukluklarını tedavi etmenin yanı sıra uyku programınızı sıfırlamanıza yardımcı oluyor.
Uzmanlar, uyku kalitesini artırmak için kafeinli içeceklerin çok geç saatlerde tüketilmemesini öneriyor. Bunun nedeni, uyumadan önce içtiğiniz bir fincan kahvedeki kafeinin vücuttan atılma süresinin 10 saat olması olarak açıklanıyor. Kaliteli bir uyku için, gece geç saatlerde egzersiz yapılmaması gerektiği belirtiliyor.
2015 yılında yapılan bir araştırma, yatmadan önce yapılan şiddetli egzersizin vücudun doğal ritmini bozduğunu ve uykuya dalmayı zorlaştırdığını ortaya çıkardı. Bu, daha sonra uyku programına bağlı kalmayı zorlaştırdığı gibi kaliteyi de düşürüyor"
Bu çalışma, yatmadan önce yapılan egzersizin REM uykusunu %10,5 oranında azalttığını gösterdi. Oldukça önemli bir durum olan REM uykusu, gün içinde öğrenilenlerin pekiştirildiği, en canlı rüyaların görüldüğü kısımdır.