Uyumadan önce 1 tane yiyenler sabah dinç uyanıyor! Vücut yorgunluğunu tamamen bitiriyor

Uzmanlar, kötü kalitedeki bir uykunun onlarca sağlık sorununu beraberinde getirebileceğini vurguluyor. Yeterli bir şekilde uyuyamamak gün içinde fiziksel ve zihinsel performansı düşürüyor. Yorgun hissetmek, tüm gün psikolojiyi olumsuz etkiliyor. Yapılan son çalışmalar, tüm bu şikayetleri ortadan kaldıran bir besinin olduğunu gösterdi. Buna göre, uyumadan önce bir adet kivi tüketmek yorgunluk ve halsizliği tarihe karıştırıyor.