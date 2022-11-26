Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı... Erkekler ne ister? Kadınlar ne bekler?





KADIN ÖZEL SÜRPRİZLERİ ÖNEMSER Kadınlar için yaşamlarındaki kişinin verici özelliklerde yani cömert oluyor olması çok önemlidir. Sevgide, ilgide ve yettiğince maddi konularda... Kadınlar ilişkideyken özel hissetmek isterler ve bundan dolayı da erkekler tarafından özel hissettirilmeyi beklerler. Bundan ötürüdür ki özellikle belirli bir amaçla olmayan erkeğin içinden gelen sürprizler onlar için çok daha kıymetli olmaktadır. ANNE SEVGİSİNİ ARARLAR! Kadınlar için bu durum her ne kadar korkutucu gelse de aslında erkekler birlikte olduğu kadınlarda annelerinden izler görmek isterler. Fakat bu durum tamamen anne gibi olmak ile karıştırılmamalıdır dozunda olan şeyler kıymetlidir. Yani anneleri gibi şefkatli ve karşılıksız sevgi onların en büyük ihtiyaçlarından biridir.





FEDAKARLIK ÖNEMLİ AMA NEREYE KADAR? Her iki cinsiyetin birbirinden beklediği diğer durum ise fedakarlıktır... Tabii ki bu durum her koşulda ve şartta bir kişinin tüm isteklerinden vazgeçmesi şeklinde olmamalıdır. Sadece bazı konularda kendi isteklerini partneri için göz ardı eden erkek/kadın olmak partnerinizle olan ilişkinize olumlu etkileri olacaktır.



KADIN, DEĞİŞİMİNİN FARK EDİLMESİNİ BEKLER Kadınların ise erkeklerden en önemli beklentilerinden birisi kendilerinde yapmış oldukları ufak değişimlerin fark edilmesidir. Kadın değişimi kendi için de yapıyor olsa yüksek oranda değişimi partnerinin fark etmesi için de yapmaktadır. Kadın beğenildiğini ve partneri tarafından talep edildiğini duymaktan çok hoşlanır.