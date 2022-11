Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı... Erkekler ne ister? Kadınlar ne bekler?

Her iki cinsiyetin birbirinden beklediği diğer durum ise fedakarlıktır... Tabii ki bu durum her koşulda ve şartta bir kişinin tüm isteklerinden vazgeçmesi şeklinde olmamalıdır. Sadece bazı konularda kendi isteklerini partneri için göz ardı eden erkek/kadın olmak partnerinizle olan ilişkinize olumlu etkileri olacaktır. KADIN, DEĞİŞİMİNİN FARK EDİLMESİNİ BEKLER





ÇİFTLER, BİRBİRİNİN LİMANI OLMALIDIR

Her iki cinsiyetin birbirinden beklediği en önemli şey ise samimiyettir. Yaşadıkları günü atlattıklarında her şeyi arkada bırakıp çiftler birbirlerinde dinlenecekleri bir liman olmak isterler. Bundan ötürü her iki cinsiyette de bir araya geldiklerinde olumsuz enerjiyle dolu bir ortam değil samimi, şefkatli bir ortam görmek isterler. Bu ortamdan her iki cinsiyetin de beklentisi sevildiğini ve değer gördüğünü tüm doğallığıyla hissedebilmektir.



ÖZEL ALANA SAYGI KIRMIZI ÇİZGİDİR

Her iki cinsiyet de kendine ait özel bir zaman ve alan beklentisinde olmaktadırlar. Bazı zamanlarda kendi başlarına olmayı tercih ederler bazı zamanlarda ise kendi sosyal çevrelerinde vakit geçirebilmeyi isterler. Bundan dolayı her iki cinsiyete de bu durumları sağlamak ilişkiyi daha da kuvvetlendirecektir.