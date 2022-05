Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! İşte hangi bağlanma stilinde olduğunuzu anlamanın yolu...

KAYGILI BAĞLANMA

Partnerleriniz hep size, sizden çok daha güzel, akıllı, başarılı, çekici mi geliyor? Kendinizi ilişkide yapacak olduğunuz herhangi bir davranışı sürekli olarak düşünürken bulup, davranışı sergilemekten, eleştirilmekten mi korkuyorsunuz? Eğer bunları yaşıyorsanız kaygılı bağlanma stiline sahip olabilirsiniz. Kaygılı bağlanma nasıl oluşur? Erken dönemlerinde sevgi, ilgi, onay almayan bebekler, güven duygusunu ebeveynlerinden alamamalarıyla birlikte kendi duygu, düşünce ve davranışlarından sürekli olarak şüphe ederler. Çünkü ne tepki alacakları konusunda güvensizlik yaşarlar. Bundan dolayı yetişkinlik yaşamında da kişi ilişkilerinde güven olmayan stres ve huzursuz ilişkiler yaşar.



TUTARSIZLIK VARSA...

İlişkilerde her an her şeyi yapabilecek biri misiniz? Davranışlarınız için, tahmin edilemez şeklinde yorumlar alıyor musunuz? Yaşadığınız içsel duygular ilişkilerden ve partnerlerinizden sizi uzaklaştırıyor mu? Dengesiz ve tutarsız duygu ve düşünceleriniz çoğunluktaysa; korkulu/kaçıngan bağlanma stiline sahip olabilirsiniz. Korkulu/Kaçıngan bağlanma nasıl oluşur? Bebeklikten itibaren anne ve babanız tarafından bir ilgi gösterilen, bir ilgisiz bırakılan ve bu duyguların ne zaman geleceği belli olmayan bir ortamda büyüdüyseniz bu önemli bir handikaptır. Özellikle yardıma ihtiyacı olan bir bebek, kısa sürede gerekli yardımı alamadıysa bu dünyayı güvensiz, her an başıma bir şey gelebilir ve kimse olmayabilir şeklinde anlamlandırabilirler. Bundan dolayı yetişkinlikte ilişkide ne ile karşılaşacaklarını bilemediği sanrısına kapılarak sağlıklı ilişki kuramamasına yol açabilir.