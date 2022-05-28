Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Hayata sımsıkı sarılın





1. BU İLİŞKİ BİR YOLCULUKTU, KABUL EDİN!

Öncelikle işe ayrılığı kabullenmek ve normalleştirmekle başlayın. Bu ilişki gelişmeniz, değişiminiz ve öğreniminiz için yolculuktu. Ayrılık sonrası bu durumu kolay atlatabilirim düşüncesiyle ilişkide yaşanan olumsuz ve mutsuz duyguları aramaya çabalamayın. Kim olduğunuzu kendinize sık sık hatırlatın. İlişkiniz öncesi güçlü kişiliğiniz, başarılarınız, mücadeleleriniz... Bunları hatırladıkça ilişki dışında var olan 'siz'i hatırlayacaksınız. Siz ilişki var olmadan da güçlü, başarılı, mutlu ve sosyaldiniz.



2. NELERİ ERTELEDİĞİNİZİ HATIRLAMAK SİZE İYİ GELECEKTİR

Uzun zamandır belki birçok yere onunla gittiniz ve birçok şeyi onunla yaptınız. Tek başınıza neler yaptığınızı hatırlamakta bile zorlanıyorsunuz belki. Eskiden neler yapmaktan hoşlanırdınız? Nerelere giderdiniz? Arkadaşlarınızla mı vakit geçirirdiniz, yalnızlığını daha değerli hale getirebilenlerden miydiniz? Hobileriniz nelerdi ya hayalleriniz? Kendinize yeni deneyimler yaşamak için fırsatlar yaratın. Uzun zamandır yapmak istediğiniz ama belki de ilişkiden zaman bulup da yapamadığınız şeyler nelerdi? İşte tam da bunlara zaman yaratma vakti... Yaşamınızdaki rutinden çıkıp hayatınıza yeni hobiler ve aktiviteler katmak, sosyalleşmek; ayrılık rutininden kurtulmanın en basit ve etkili yollarından biridir. Uzun süredir bunlardan uzak kaldığınız için başlangıçta size ürkütücü gelse de üzerine gittikçe ne kadar keyif aldığınızı göreceksiniz.

3. DİKKAT! ESKİ FLÖRTLERE DÖNMEK BÜYÜK HATADIR

Ayrılık sonrasında sakın eski flörtlerinizle olmak veya yeni ilişkiler aramak aklınıza gelmesin. Başlangıçta belki çok iyi ve güçlü hissettirse de bu duygularla başlayan bu tür ilişkilerin sonu genellikle hüsran olmaktadır. Duygusal anlamda kendinizi toparladığınızı hissetmeden yeni bir ilişkiye başlamayı düşünmeyin. Çünkü değiştiniz, istek ve beklentileriniz bu doğrultuda gelişti. Kendinizi ve duygularınızı tam olarak tanımadan yeni bir ilişkinin kapılarını aralamayın. Tabii ki birileriyle vakit geçirmeniz çok doğal ve normal. Fakat bu durum dışında çok yapmak istediğiniz ama yapamadığınız birçok şeyi yapabilmeniz için de büyük bir fırsat var. Uzun süredir isteyip yapamadığınız şeyleri başardığınızı görmek de yanında en güzel bonusu. Belki seyahat etmek, uzun süredir yazmak istediğiniz o yazıya başlamak, kamp yapmak... Özetle yaşamınızda biri varken yok saydığınız istek ve hayalleriniz neler bunları hatırlayın ve onları yapmak için kendinizi cesaretlendirin.