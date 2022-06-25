Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Her son bir başlangıçtır

Biriyle ister aylarca ister birkaç hafta birlikte olmuş olun, partnerinizle ilişkiyi ne zaman kesmeniz gerektiğini bulmak her zaman çok zordur. Ya pişmanlık duyarsanız? Ya karşıdaki kişi beklediğinizden daha kötü tepkiler verirse... Arkadaşlarınızdan akıl almaya çalışırsınız bir de işin içinde çocuklarınız varsa işler daha da çıkmaz bir hal almaya başlar. Son zamanlarda artık kendinizi bezgin ve artık bu ilişki için çabalayamıyor gibi hissediyorsanız, ilişkide olduğunuz kişiyle artık uyum gösterdiğiniz, ortaklaşa yapabildiğiniz herhangi bir şey yoksa, ayrılmak her iki kişi için de doğru karar olabilir. İlişkinizi bitirme gerektiğini gösteren işaretlere bakalım.
Artık her konuşmanız olumsuz sonlanıyorsa...
Herhangi bir konu hakkında bile artık tartışma olmadan konuşamıyorsunuz, her diyalog tartışmayla ve çatışmayla sonlanıyorsa bu ayrılık çanlarının çaldığının büyük bir göstergesidir.
İlişkinizin geleceği hakkında artık konuşmuyorsanız...
Birlikteliğiniz geleceğine dair artık konuşamıyor olmak, ilişkiye dair umutların çoğunun söndüğünü göstermektedir. Örneğin sürekli olarak evlilik hakkında planlar yaparken bu konunun artık hiç konuşulmadığını fark etmek önemlidir. Şu farka dikkat etmek gerekir. Partnerinizle bu durumu artık iletişim kuramadığınız için mi konuşamıyorsunuz, yoksa artık birbirinizle bir gelecek görmediğiniz için mi... Bunu tanımlamanız önemlidir.
Fiziksel, duygusal, cinsel taciz yaşıyorsanız...
Sürekli size kötü sözler, kötü davranışlar gösteriyorsa bu o kişinin duygularını dürtülerle kontrol ettiğinin en büyük göstergesidir. Özellikle yaptığı bu davranışları sonrasında normalleştiriyorsa bu ilişki ve sizin için çok tehlikeli bir boyuttadır.
Sevgi, güven ve tutku azalmaya başladıysa...
İyi giden bir ilişkide çiftler her zaman birbirlerine karşı açık, samimi ve dürüsttürler. Tutku da bir ilişkinin tutkalı gibi çiftleri birbirlerine bağlı tutar. Peki ya bu duygu azaldıysa? Eğer çiftler arasında sağlam bir bağ kurulmadıysa ve tutku da gitmişse geride hiçbir şey kalmayacaktır. Sağlıklı bir ilişkide kayboluş değil dönüşüm vardır. Tutku ve derin duygular zamanla kendini sevgi, şefkat, bağlılık gibi daha derin kalıcı duygulara dönüştürür.
Önceliği artık siz değilseniz...
Burada ayrılması gereken en önemli nokta partnerizle ayrı ayrı arkadaşlarınızla veya bireysel olarak ayrı zamanlarınızın bulunması değil bu durum ilişkinin sağlıklı olmasını sağlar. Oysa sizinle olması gereken zamanlarda da başka kişilerle vakit geçiriyor veya başka işler yaratıyorsa bu durumu da sorgulamak gerekiyor.
Eskiden küçük olan olaylar şimdi çok büyütülüyorsa...
Partneriniz artık küçücük olayları bile büyüttüğünüzü düşünüp duygu ve düşüncelerinizi küçük mü görüyor? Partneriniz kendisini sizin yerine koyarak empati duygusunu bu ilişki ile ilgili kaybetmiş olabilir. Artık empati yapamamak bir ilişkinin artık bağlılığında azalma yaşandığının güçlü göstergelerindendir.
Haklı olduğunuz halde bile sorun çıkmasın diye özür diliyorsanız...
Son zamanlarda tartışmalarınızda kim özür diliyor? Hatalı olan kişi mi yoksa hatalı olmadığı halde sürekli özür dileyen o kişi mi? Özür dileyen kişi haksız olan kişi değilse artık sizin için çok fazla çabalamadığını gösterir. Sağlıklı bir ilişkide gerektiğinde her iki tarafın da özür dilemesi çok önemlidir. Ancak, sorun halledilsin diye özür dilemek kendinizi feda etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Peki bu fedakarlık ne kadar sağlıklı bir şekilde ilişkiyi ilerletebilir?
Arkadaşlarınız ve aileniz partnerinizden hoşlanmıyorsa...
Partnerinizi ne kadar çok seviyor ve mükemmel olarak görüyor olsanız bile eğer çevrenizdeki çoğu kişi partnerinizden hoşlanmıyorsa bu duruma dikkat etmek gerekir. Çünkü birine aşık olduğunuzda birçok hata ve kusuru görmezden gelmeye başlarsınız.
Birlikte plan yapmak sizde artık sadece zorunluluk duygusu yaratıyorsa...
Artık randevularınız, onunla olma hissi sizi mutlu etmiyor, heyecanlandırmıyorsa bu ilişkinin bitmeye yaklaştığının sinyali olabilir. Çiftler genellikle birbirleriyle olmak için en zor zamanlarında bile zaman yaratmaya çalışırlar. Ancak bu durum artık sadece bir alışkanlıksa, duygular artık aktifleşmiyorsa güçlü bazı duyguların kaybolduğunu görürüz.
BİR SÜRE GÖRÜŞMEYİN
Ayrıldıktan sonra bir süre görüşmemek önemlidir. Çünkü taraflardan biri için bu süreç duygusal açıdan daha zorlayıcı geçiyor olabilir. Bu da sağlıklı ilerleyen bir süreci baltalar. Bir süre iletişim kurmamanız, görüşmemeniz, sosyal medyadan birbirinizi izlememeniz sürecinizin daha sağlıklı ve kolay ilerlemesine sebep olur.
EMİNSENİZ GEREKENİ YAPIN
İnsanların farkına varamadığı, iyi gitmeyen bir ilişkinin birçok tehlike sinyalleri vardır. Ancak bu durumların farkına varıp sorunları konuşur ve onları çözme yolunda ilerlerseniz ilişkinizi her zaman rayına sokma şansınız vardır. İlişkiyi kurtarmayı da denediniz ama değişen hiçbir şey yok. Ona ayrılmak istediğimi nasıl söylerim? Ayrılık her iki taraf için de zor bir süreçtir. Özellikle bunu istemeyen kişi için çok daha zorlayıcıdır. Eğer bu ilişkinin artık düzelmeyeceğinden eminseniz yapılacak en doğru şey nasıl ayrılmanız gerektiği olacaktır. Peki bunu nasıl yapacağız?
İYİ BİR KENARA BIRAKIN ANILARINIZI
Geçmişte yaşadığınız güzel zamanlara odaklanmak sadece bulunduğunuz sağlıksız sürecin daha da zorlaşmasına yol açacaktır. Eğer ilişkiyi bitirmek artık sizde netleştiyse kendinize iyi anıları düşünmeyi yasaklayın. İlişkiyi neden bitirmek istediğinize dair sinyallere odaklanın. Belki değersiz hissediyorsunuz, belki yok sayılıyorsunuz... Şimdi yaşanan zorluklara odaklanın.
NAZİK BİR DİLLE KATI KONUŞUN
Ayrılık sadece sizin için değil karşı taraf için de çok zorlayıcı olabilir. Bundan dolayı konuşmada saygılı olmak çok önemlidir. Konuşurken fiziksel temas ve yakınlıktan uzak durun ve geçmişin açılmasına izin vermeyin. Kendinizi net katı bir tutumla ifade etmezseniz partnerinizin sizi anlaması zorlaşabilir ve sizle ilgili ikilemler yaşayabilir. Bundan dolayı net bir şekilde ne istediğinizi anlatın.
MESAJLA DEĞİL YÜZ YÜZE AYRILMAYI TERCİH EDİN
İlişkiyi sonlandırmanın en doğru yolu bunu yüz yüze iletişimle yapmaktır. Bunu mesaj yoluyla yapmak hem duygularınızın ne kadar net olduğunu karşı tarafa yansıtmayacak hem de ikna edici olmayacaktır. Onu dışarıda bir yere davet ederek önemli bir konu hakkında konuşmak istediğinizi belirtin. Ona bunca zaman hissettiğiniz tüm duygu ve düşüncelerin gerçek olduğunu ama artık bu duyguları ona karşı hissedemediğinizi söyleyin.
AÇIK VE DÜRÜST OLUN
Kişi ilişkide artık kendi duygu ve düşüncelerine değer verilmediğini hissettiğinde ve artık tutku sevgi gibi güçlü duygular kalmadığında ayrılmak ister. Ayrılmak istediğinizi partnerinize söylerken bu ilişkiyi artık hangi sebeplerden dolayı istemediğinizi neden böyle hissettiğinizi açıkça ve dürüstçe söyleyin.
SON SÖZ
Ayrılıktan sonra kaybettiklerinize değil sahip olduklarınıza bakın. Sizi hep iyi hissettirmiş olan belki de uzun zamandır kaybolan hislerinize odaklanın, artık sadece geleceğinizi düşünün.