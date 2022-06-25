Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Her son bir başlangıçtır

Biriyle ister aylarca ister birkaç hafta birlikte olmuş olun, partnerinizle ilişkiyi ne zaman kesmeniz gerektiğini bulmak her zaman çok zordur. Ya pişmanlık duyarsanız? Ya karşıdaki kişi beklediğinizden daha kötü tepkiler verirse... Arkadaşlarınızdan akıl almaya çalışırsınız bir de işin içinde çocuklarınız varsa işler daha da çıkmaz bir hal almaya başlar. Son zamanlarda artık kendinizi bezgin ve artık bu ilişki için çabalayamıyor gibi hissediyorsanız, ilişkide olduğunuz kişiyle artık uyum gösterdiğiniz, ortaklaşa yapabildiğiniz herhangi bir şey yoksa, ayrılmak her iki kişi için de doğru karar olabilir. İlişkinizi bitirme gerektiğini gösteren işaretlere bakalım.

Artık her konuşmanız olumsuz sonlanıyorsa...

Herhangi bir konu hakkında bile artık tartışma olmadan konuşamıyorsunuz, her diyalog tartışmayla ve çatışmayla sonlanıyorsa bu ayrılık çanlarının çaldığının büyük bir göstergesidir.

İlişkinizin geleceği hakkında artık konuşmuyorsanız...

Birlikteliğiniz geleceğine dair artık konuşamıyor olmak, ilişkiye dair umutların çoğunun söndüğünü göstermektedir. Örneğin sürekli olarak evlilik hakkında planlar yaparken bu konunun artık hiç konuşulmadığını fark etmek önemlidir. Şu farka dikkat etmek gerekir. Partnerinizle bu durumu artık iletişim kuramadığınız için mi konuşamıyorsunuz, yoksa artık birbirinizle bir gelecek görmediğiniz için mi... Bunu tanımlamanız önemlidir.

Fiziksel, duygusal, cinsel taciz yaşıyorsanız...

Sürekli size kötü sözler, kötü davranışlar gösteriyorsa bu o kişinin duygularını dürtülerle kontrol ettiğinin en büyük göstergesidir. Özellikle yaptığı bu davranışları sonrasında normalleştiriyorsa bu ilişki ve sizin için çok tehlikeli bir boyuttadır.