Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Kırmayın, dökmeyin! Takdir edin, yüreklendirin

Öncelikli olarak çalışma ortamınızı düzenleyin. Çalışma ortamınız dikkatinizi dağıtacak her türlü nesneden arındırın. Ortamınızdan dikkatinizi dağıtacak her türlü teknolojik aleti (tv, bilgisayar, tablet, telefon) çıkartın. Çalışma ortamınızın ısısı ne uykunuzu getirecek kadar sıcak olmalı ne de dikkatinizi dağıtacak kadar soğuk olmalı. Ortamın yeterli ısıda ve iyice havalandırılmış olduğundan emin olun. Çalışmaya başlamadan önce çalıştığınız masadaki kitap, dosya, kalem vb. aletleri düzenleyin. Kişisel tüm ihtiyaçlarınızın çalışma öncesi giderilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde tam çalışmaya odaklanmışken bir anda tuvalete gitmek, su içmeye kalkmak gibi durumlar motivasyonunuzu azaltır. Özellikle masa dışında da çalışmamaya özen gösterin. Yatarak çalışmak diye de bir düzen yoktur. ÇALIŞMAK SİZE EZİYET OLMASIN!

EBEVEYNLER DESTEK OLMAKTAN VAZGEÇMEMELİ

Her zaman destekleyici bir tutumda olmaya özen gösterin. Çocuğunuz okuldan geldiğinde gününün nasıl geçtiğini sorup, ona sarılıp öpmek onun için destekleyici olacaktır.

Çocuğunuza beklentilerini sorun. Onun için nelerin farklı olması gerekiyor, bunu söylemesini sağlayın.

Çalışma programını çocuğunuzla birlikte hazırlayabilirsiniz. Onun uygulayabileceği bir program için çalışma saatlerini kendisinin hazırlaması konusunda ona destek verin.

Çocuğunuzun her derste ve konuda aynı başarıyı göstermesi mümkün değildir. Her çocuk başardığı konularda özeldir. Çocuğunuzun farklı ilgi ve yetenekleri olduğunu kendinize hep hatırlatın.

Ders çalışmasını ve ödev yapmasını ona sürekli olarak hatırlatmak, çocuğunuzun size öfkelenip tepki göstermesine yol açabilir. Onun ödev yapmasında veya ders çalışmasındaki ilk adımda yanında olup onu destekleyebilirsiniz. Fakat tüm aşamada yanında bulunmayın.

Çocuğunuzun mola zamanlarına dikkat edin. Ne kadar süre mola vermesi gerektiğini birlikte planlayın. Eğer ki çocuğunuz 90 dakika boyunca ders çalışabiliyorsa ve anladığının farkındaysa mola vermeye zorlamayın. Bunun kararını kendisi alsın. 30 dakika ders çalıştıktan sonra ara verdiyse, "Niye mola verdin" diye çocuğunuzu suçlamayın. O kendisini hazır hissedince tekrar ders çalışacaktır. Ona koşulsuz güvendiğinizi ifade edin.