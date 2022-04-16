Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Kırmayın, dökmeyin! Takdir edin, yüreklendirin



Çocuğunuzun ödevini eksiksiz yapmasını talep ediyor olabilirsiniz. Bunu yaparken öncelikle kendi yanlışlarını görebilmesi için onu destekleyin. Eğer bunu yapamıyorsa onu kırmayacak şekilde onu yönlendirebilirsiniz. Örneğin "Şuraya bir bak bakalım, sayılar yanlış toplanmış olabilir mi?" gibi cümlelerle sadece yönlendiren olun.

Çocuğunuz yorgun bir şekilde eve döndüğünde öncelikli olarak ona dinlenme zamanı tanıyın. Çocuğunuza olan güveninizi ifade etmek, onu takdir etmek ödev sorumluluğunuzu kazandırmanızda önemli bir yardımcı olacaktır.

Eleştirmeyin ve kıyas yapmayın. Aynı durumun yetişkinken bile size nasıl iyi gelmediğini düşünün.

Özellikle çocuğunuzun başarılarını ve neleri iyi yaptığını söyleyin ve iyiye odaklanın! Başarısını görün.



BAŞARINIZI ARTIRMAK İÇİN BU 3 MADDEYİ UNUTMAYIN

1. ÖNCELİKLE AMACINIZI İYİ BELİRLEYİN:

Sizin için başarılı olmak ne demek? Buna cevap vermek gerekiyor. Başarılı olmak demek iyi bir üniversiteye gidip herkesin çok yüksekte gördüğü mesleklere sahip olmak değildir. Asıl başarı; severek yapabileceğiniz, kendinizi her türlü yeteneğinizle ortaya koyabileceğiniz bir alanda, yaşamınızdan keyif aldığınız bir yerde bulunmaktır. İşte asıl başarı bunlara sahip olduğunuzda sizi bulmuş demektir. Üniversite sınavına çalışmak demek aslında sizi mutlu eden, keyifle yapacağınız o iş için adımlarınızdan sadece bir tanesi. Bundan dolayı çalışma düzenine başlamadan önce sizi mutlu eden bir mesleği tasarlamış olmak, bu amaçla birlikte çalışmadaki motivasyonuzu daha da arttıracaktır.

2. PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMA DÜZENİ OLUŞTURUN:

Zamanınızı planlı kullanmak, hangi ders için ne kadar zaman harcayacağınızı, mola sürelerinizi ve kişisel anlamda eğlence saatlerinizi ayarlamaktan geçer. En verimli planlamalar her haftanın başında planlama yapılmasıdır. En önemli nokta, bu çalışma programında yapabileceğinizden çok daha fazlasını kendinize yüklememenizdir. Bu durumda listedeki o eylemi gerçekleştirmemek motivasyonunuza zarar verebilir. Bundan dolayı tüm programı gerçekçi zamanlamalar ve hedeflerle doldurun. Ders çalışma saatlerinizi de kendinizi en verimli olarak dikkatinizi verebileceğiniz zamanlar olarak ayarlayın ki, verimli bir çalışma gerçekleşebilsin.