Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci uyardı! "Çocuk ne görürse onu yapar!"

2. ONLAR KAYIT CİHAZI GİBİDİR Çocuklar gözlem yoluyla öğrenmekte ve davranış geliştirmektedirler. Bir kayıt cihazı hep sözünüzü davranışınızı kaydeder. Bundan ötürü özellikle çocuğun yaşamında örnek aldığı ve güven duyduğu yetişkinlerin, başkalarının hakkını yememesi ve hakkı yenen kişilerin de korunup yanında olunduğunu görmesi, herhangi bir sözden daha etkili olacaktır.



3. ÇOCUĞUNUZA REHBER OLUN Çocuğunuza erken yaşlardan itibaren bazı konularda gerekli kısıtlamalar koymak, zorbalığı engelleyecek en önemli etkenlerden biridir. İtmek, vurmak gibi eylemlerin yanlış olduğunu, aynı zamanda sıra beklemek, insanlara karşı empati kurmak ve merhamet duymak gibi olumlu davranışları çocuğunuza aşılamak, birine zarar verme potansiyelini minimuma indirgeyecektir. Aynı zamanda zorbalığa karşı nasıl tepki vermesi gerektiğini öğrenen çocuk, bu gibi bir durumu yaşadığında çok daha kolay önlem alabilecektir.



4. ARA SIRA NABIZ YOKLAYIN Çocuğunuzun özellikle akran zorbalığına uğramasını engellemek veya bunu erkenden fark edebilmek için aileler olarak belirli zamanlarda çocuklarınızı üzen veya kızdıran olaylar olup olmadığını bizzat kendisine sormalısınız. Bu, tehlikeli durumları çok daha erken fark etmemize yardımcı olacaktır.

ÖĞRETMENLERE DÜŞEN GÖREVLER



Ergenler arası zorbalık genellikle okulda daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı okuldaki öğretmenlere de belirli sorumluluklar düşmektedir.



1. SEVGİ VE SAYGIYI ÖN PLANDA TUTUN Zorbalık genel olarak bir yetişkin tarafından fark edilmemekte ya da çok daha sonraları duyulmaktadır. Zorbalık gören çocuklar, genellikle daha içine kapanık ve duygularını ifade etmekte zorlananlar olur. Okuldaki öğretmen, çocuklara karşı ne kadar sevgi ve saygı ile yaklaşırsa zorbalığa uğrayan çocuğun duygularını öğretmeniyle paylaşıp bu durumdan kurtulması çok daha rahat olacaktır. Öğretmenin çocuklarla kurduğu ilişkinin pozitif yönde olmasının diğer bir olumlu sonucu da zorbalığı gerçekleştiren çocukla da iletişim kanalı olumlu yönde olacağından, bu gibi durumları engellemede daha başarılı olacaktır.



2. SINIF İÇİ ÇALIŞMALAR YAPIN Sınıftaki öğrencilerle birlikte akran zorbalığını ve bunun ne gibi etkileri olabileceğine dair çalışmalar yapmak, videolar izlemek, üzerinde konuşmak bir çocuğun farkındalığını artırarak bu davranışı sergilemesini azaltmada oldukça etkili bir yöntemdir.



3. ZORBALIĞA ANINDA TEPKİ VERİN Akran zorbalığı durumuna şahit olup herhangi bir şey yapmıyor olmak çocuklar için o davranışı onayladığınız anlamına gelir. Bu sebeple bu davranışa şahit olduğunuzda yanlış olduğu uyarısını yapın.



4. REHBER ÖĞRETMENDEN DESTEK ALIN Zorbalığa uğrayan ve zorbalık yapan çocukların gözlemlenmesi, ailelerinin bu konuda desteğinin alınması, sürecin en temel yapıtaşını oluşturmaktadır. Bundan ötürü mutlaka rehber öğretmen desteği alın.