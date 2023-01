Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci uyardı! "Çocuk ne görürse onu yapar!"

Elbette ebeveyn olarak çocuğun yaşadığı her duyguyu aynı sakinlikle kabul etmek ve onunla empati kurmak çok zor olacaktır. Fakat en temelde şunu kabul etmemiz gerekir ki, ister duygular olumlu ister olumsuz olsun, tüm hissettiğimiz duygular normaldir ve kabul görmeyi de hak etmektedir. Empati kurabilen merhametli biri olmasındaki en önemli adım çocuğumuzun yaşadığı duyguların farkında olabilmekten geçiyor. Ona bu farkındalığı kazandırmanın en önemli yolu ise ebeveynin çevresinde gelişen olaylara karşı duyarlı olmasıdır. Bu duyarlı olduğu şeyleri de çocuğuyla paylaşmalıdır. Ebeveynin gözlemlediği herhangi olayla ilgili yorumda bulunması, çocuğuna fikrini sorması, yaşadığı olaylara karşı farkındalık kazandırıp bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Her ne kadar her birimiz bu dünyadaki tüm kötülüklerden ve kötü olaylardan çocuğumuzu olabildiğince korumak istesek, bunun için çabalasak da, bu onu daha dayanıklı ve merhametli bir insan yapmayacaktır. Çünkü bu çocuk yaşamında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadığı için bu durumda nasıl davranması gerektiğini kestiremeyecektir.