Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Yaş farkından daha önemli şeyler var

İlişkilerle ilgili yapılan yorumlarda "Benden çok daha büyük, babam yaşında, annen yaşında" gibi söylemleri sık sık çevremizden duyarız. Fakat aslında genel çerçevedeki evliliklere baktığımızda genel oranda kadın ve erkek arasında hep belirli bir yaş farkı olduğunu görürüz. İlişkideki yaş farkı beklenenin aksine ilişkinin kalitesini ve süresini belirleyen tek kriter olmamaktadır. Hissedilen duygular, ruhsal olgunluk, yaşama dair beklentiler, sorumluluk bilincine sahip olma durumu gibi alt faktörler aslında bir ilişkinin gidişatı hakkında daha net çerçeveler sunmaktadır. İlişkinin en başında aradaki yaş farkının zaten hiçbir önemi yoktur.

Kişi için en önemli şey hayatındaki kişinin ne kadar güzel, yakışıklı, çekici olduğu; onu gördüğünde kalbinin yerinden çıkacağı; saçlarının, tavırlarının etkisinin kişiyi büyüleyici bir güçle ele geçirmesidir. Buna ek olarak içinizdeki heyecanlar, uçuşan kelebekler, değişen hormonlar da birçok şeyi göz ardı etmenizi sağlar. Aşkın gözü kördür söylemi aslında tam da bu durumu özetler. Aşk, kişinin yaşamına dahil olduğunda mantıklı sorgu yeteneğimizi kaybederiz. Yaşamdaki en önemli durum, o anlar için aşık olduğunuz kişiyle ilgili durumlardır. Fakat zaman geçtikçe ve ilişki oturmaya başladıkça hormonların ve duyguların etkisinin daha normale dönmesiyle mantık işin içine girmeye başlar. İlişkiyle ilgili sorgulama faktörlerine sosyal çevre, beklentiler, iş yaşamı gibi aslında yaşın çok etkili olduğu durumlar dahil olmaya başlar. Artık yaş farkı kişinin gözüne batmaya başlayabilir. Aynı zamanda aileniz veya çevrenizin onaylamadığını düşündüğünüz bir ilişki sizi her anlamda zorlayabilir. Bu durum ilişkinizi artık daha çok saklı yerlerde yaşamaya çalışmanızı ve ilişkiyi sürekli olarak sorgulayıp olumsuz bir senaryo yaratmaya başlatabilir.

Özellikle çevre tarafından en çok yargılanan ilişki modeli, aradaki yaş farkının yüksek olduğu ilişkilerdir. Çoğu kişi bu tip ilişkilere olumlu yorumlar yapmaz, eleştirir veya bu ilişkinin gerçekleşmesiyle ilgili birçok sebep bulur. En sık düşünülen durum da yaşça büyük veya genç olan tarafın diğer bireyi maddi yönde kullanacak olması, ilişkiyi kullanarak belli statüye ulaşmayı amaçlamasıdır. Yani bu ilişkiyi duygusal anlamda asla kuramayacağı, mutlaka bir amaç için gerçekleştirecek olduğudur. "Kesin maddi durumu iyi diye birlikte yoksa bununla niye olsun!" yorumlarını yaşamımızda illa ki duymuşuzdur.

EKSİLERİ DE VAR ARTILARI DA!

İlişkideki en önemli faktör yaşamdaki beklentilerin uyuşmasıdır. Bu durum yaş farkı olan bir ilişkide diğer ilişkilere nazaran belirli zorluklar çıkartabilir. Örneğin genç bir kadın erken çocuk sahibi olmayı beklerken yaşça büyük olan erkek belki daha çok eğlenmeyi talep ettiği bir dönemi yaşıyordur. Yaş farkının olduğu ilişkilerde diğer zorlayıcı etken ise duygusal olgunluk becerisidir. Yaşça büyük olan birey deneyimlerinin sonuçlarını sürekli bir öğretmen gibi karşı tarafa öğretmeye çalışabilir veya yaşantıların getirdiği durumlar sonucunda empati becerileri birbirini karşılamayabilir. Karşı tarafın duygu ve düşüncelerini anlamak bir taraf için daha kolay olurken diğer taraf için bu daha da zorlaşabilir. Tabii ki bu durum sadece yaş farkı için geçerli değil, ilişkide kişiler duygusal anlamda bir denge kuramıyorsa bu ilişkinin gidişatı zaten zarar görmektedir. Hayatınıza aldığınız kişiyle aranızda büyük bir yaş farkı olabilir. Peki ilişkinizi çevreniz onaylamıyor ama siz her şeye rağmen onu çok sevdiğinizi ve her şeyin yolunda olduğunu görüyorsunuz. Bu durumda ne yapmalısınız? Şimdi neler yapabileceğimize bir bakalım.