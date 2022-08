Uzman Psikolog Esra Ezmeci: Anksiyete ile başa çıkmak hiç de zor değil

3-3-3 KURALI SİZE NEFES ALDIRIR Anksiyete durumunun başladığı anlarda 3-3-3 kuralını uygulayın. Yani krizi hissettiğiniz an etrafınızda bulunan üç nesnenin adını söyleyin, duyduğunuz üç sesi söyleyin, vücudunuzun üç bölümünü hareket ettirin. Nefes egzersizleri ve farkındalık çalışmalarıyla bulunduğunuz anı yaşamak konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Nefes egzersizlerini öğrenmek kişiyi sakinleştirir ve yeniden odaklanma sağlar. Vücut korku ve kaygı duygusunu hissettiğinde belirli bir dürtüyle öne eğilerek kalbi ve akciğeri koruma durumu oluşturur. Ayağa kalkmak, dik durmak, vücuda her şeyin yolunda olduğuna dair sinyaller vereceğinden ötürü sakinleşmeye yardımcı olur. Zihninde oluşan endişeli düşüncelerle baş etmek için kendinize farkındalık molaları sağlayın. Yaşadığınız endişeli düşünceler ne kadar gerçekçi kaygılar bunların farkına varın.

Yaşadığınız anksiyete günlük yaşamınızdaki ilişkileri engelliyorsa; örneğin arkadaşlarınız, partnerinizle yapmak isteyip yapamadığınız şeylere yol açıyorsa bu duyguyla başa çıkmak adına kendinize fırsat verin. Bu duyguyla yüzleşin. Hissettiğiniz bu rahatsız edici duygular, bu tür durumlara maruz kaldığınız sürece azalacaktır, kaçtığınız sürece değil.

Kaygı saati planlayın. Sizi kaygılı hissettiren tüm durumları hissettiğiniz an bir kağıda not alın. Ve kendinize kaygılarınız için düşünme saati yaratın. Kaygınızı tüm gün hissedip yaşamak yerine belirli bir zaman aralığında bu durumlara vakit ayırabilirsiniz.

Kaygınızı daha sakin yaşamak adına belirli rutinlerle sevdiğiniz size iyi gelen insanlarla görüşmeler ayarlayın.

Anksiyete krizinizin geldiği an kendinizi çeşitli aktivitelerle meşgul edin. Kriz geldiği an pencereden çıkıp nefes almak, yürümek, müzik dinlemek, komik videolar izlemek kaygılı düşüncelerden uzaklaşıp kaygınızı kontrol altına alıp sakinleşmenizi sağlar.

Kaygılarınızdan kaçmak, onlar hakkında hiç konuşmamak ve kontrolü kaybetmek yerine onların kontrolünü elinize alın. Kaygılarınız size ne yaptığı, neler düşündürdüğü hakkında konuşun.

Yediklerinize dikkat edin. Fazla şekerli gıdalar tüketmek, anksiyete durumunun artışına sebep olur. Bunun yerine bol su içerek proteine ağırlık verin.

İlişkilerinizi gözden geçirin. Yaşamınızda kaygınızı arttıran sizi iyi gelmeyen kişilerle iletişiminizi azaltın.

Kaygılı anlarınızı yönetmek adına sevdiğiniz ve güvendiğiniz kişilerden destek isteyin.

Size iyi gelen bir hobiye veya kursa kayıt olarak duygularınızı ifade etme ve yönetme konusunda beceri geliştirin.