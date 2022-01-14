Uzmanı uyardı, virüs kalp krizini tetikliyor

Doktor Erdoğu, insanların virüsten çekindikleri için hastanelere gitmeye korktuğunu belirterek, "İnsanlar evlerinde kaldı, kontrollerini yaptırmadı. Kilo aldılar, egzersiz yapmadılar. Teşhislerinde, şikayetlerinde gecikmeler söz konusu. Böylece kalp hastalığının şiddeti ve sıklığı artmaya başladı. Covid-19'dan önce hastaneye geliş sıklıkları daha fazlaydı, daha erken geliyorlardı. İnsanlar aşılı olmalarına rağmen ne yazık ki virüsten korkuyorlar, hastalıklarını geciktiriyorlar." dedi.

AŞI TARTIŞMALARI YERSİZ

Erdoğu, aşı tartışmalarını yersiz bulduğunu belirtip, "Aşının artık bence tartışılacak bir tarafı kalmadı. Aşı koruyucu, hastalığı ağır geçirmeye engel oluyor, hastaneye yatışları azaltıyor, insanlar artık bunu grip gibi geçiriyorlar. Bu yüzden artık aşı konusunda tereddüt kalmaması lazım. Aşının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla önce aşının olması lazım, sonra yine kontrollerde doktora gitmek gerekiyor. Özellikle kalple ilgili şikayetlerde. Kalp hastalarının, göğüs ağrıları olduğunda, nefes darlığı olduğunda, çarpıntılar hissettiklerinde, baygınlık yaşadıklarında mutlaka kalp hastalıkları için ilgili hekimlere gitmelerinde fayda var. Aşı olmuş insanlar Covid-19'u daha rahat geçiriyorlar. Hatta birçoğu evinde hiç anlamadan geçiriyor. Ama aşı olmamış insanlarda ne yazık ki hastaneye yatış oranları yüksek. Yani bu kişilerde akciğer tutulumları, kalbin etkilenmesi, böbreğin etkilenmesi gibi birtakım sıkıntılar aşı olmamış insanlarda çok fazla" dedi.

KALP KRİZİ DAHA ÖLÜMCÜL

Doktor Erdoğu, kalp krizi nedeniyle ölüm oranlarının Covid-19'a göre yüksek olduğunu söyleyerek, "Covid-19'a yakalanıp ölme sıklığıyla kalp krizine yakalanıp ölme sıklığı kalp krizinde çok daha yüksek. Dolayısıyla bizim gibi toplumlarda sağlıklı yaşamadığımız için kalp hastası olma ihtimalimiz daha yüksek diğer toplumlara göre. Ama bir yandan da Covid-19'dan korkup hastaneye gitmeyince kalp kriziyle acillere gitmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.