Uzmanından güçlü bağışıklık önerileri

Virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizmalarla, bununla beraber tümör hücreleri ile savaşarak vücudun korunmasına katkı sağlayan bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için Dr. Öğr. Üyesi Ömer Akçal, tavsiyelerde bulundu. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin tüm doku ve organlar için olduğu kadar bağışıklık sistemi için de önemine değinen Akçal, "Bağışıklık sistemini destekleyen en önemli besin şüphesiz anne sütüdür. Özellikle yaşamın ilk yılında bağışıklığı henüz olgunlaşmamış, antikor üretimi zayıf olan bebeklere bu eksik olan bağışıklık elemanları anne sütü ile temin edilir. Anne sütü hem canlı bağışıklık hücreleri, bağışıklık antikorları hem de immün modülatör (bağışıklık düzenleyici) moleküller ihtiva eder. Anne sütü dışında, bazı besin bileşenleri ise bağışıklık sistemimiz ile direkt olarak etkileşime girebilmektedir ve "İmmünonütriyentler" olarak isimlendirilmektedir" dedi.

Omega 3'ün de bağışıklık sisteminde önemli rol oynadığına değinen Akçal, "Yağlardan omega-3'ün, immün sistem içinde düzenleyici bir rolü vardır. Bu nedenle ayda 3-4 kez olacak şekilde düzenli balık tüketimine özen gösterilmelidir. Diğer bir güçlü omega-3 kaynağı cevizdir" dedi.

D VİTAMİNİ ALIN

Vitaminlerden immün sistemi için etkisi iyi kanıtlanmış vitaminin D vitamini olduğuna dikkat çeken Akçal, "Birçok bilimsel çalışmada bağışıklık sistemi için güçlü bir bileşen olduğu gösterilmiştir. D vitamini için açık alanda güneşlenmekle beraber, gıdalardan yumurta, inek veya soya sütü, mantardan vücudumuza temin edebiliriz" diye konuştu.

ÇİNKO BAĞIŞIKLIK İÇİN EN ÖNEMLİ MİNERAL

Çinkonun bağışıklık sistemi için en önemli minerallerden olduğuna vurgu yapan Akçal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hücre yenilenmesinde rol oynar, aynı zamanda Serbest radikallerin vücuda hasar vermesini engeller. Kuru baklagiller, susam, fındık, fıstık, badem, ceviz, çinko bakımından zengindir. Bağırsak florasında bulunan yararlı bakteriler, bağışıklık hücrelerimiz gibi immün sistemimizin bir parçası olarak görev yapmaktadır. Bu nedenle barsak floramızı desteklemek, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Sıklıkla tükettiğimiz gıdalardan örnek verecek olursak, doğal bir probiyotik olan yoğurt, yine doğal prebiyotik olan soğan ve sarımsak bu flora elemanlarını zenginleştirmektedir."