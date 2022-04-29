Uzmanından Ramazan Bayramını sağlıklı geçirmek için 6 öneri

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gonca Güzel diyerek bayramı sağlıklı geçirmek için önerilerde bulundu.

BAYRAM SABAHI SAĞLIKLI BİR KAHVALTI YAPIN

Sağlıklı bir kahvaltının önemine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Gonca Güzel Ünal, "Ramazan ayı boyunca öğün sayısı azaldığı için özellikle bayram kahvaltıları şölene dönüşüyor. Bayram sabahını börek, kek, çörek gibi karbonhidrat ağırlıklı bir öğüne dönüştürmek yerine yumurta, peynir, zeytin, ceviz, mevsim yeşillikleri ve tam tahıllı ekmekten oluşan klasik Türk kahvaltısı şeklinde yapmanız uzun süredir yavaşlamış olan metabolizmanızı canlanmasına yardımcı olacaktır" dedi.

SAĞLIKSIZ ATIŞTIRMALIKLARDAN UZAK DURUN

Önerilerine devam eden Ünal, "Bir ay boyunca iki öğün beslenen metabolizma için öğün sayısını ve miktarını sağlıksız atıştırmalıklarla birden arttırmak bedeni zorlayabilir. Bulantı, kusma, ishal gibi sindirim problemleri olabilir. Bu yüzden gereksiz atıştırmaktan uzak durmak faydalı olur" diye konuştu.

GÜN İÇİNDE TÜKETTİĞİNİZ ÇAY VE KAHVE MİKTARINA DİKKAT EDİN

Gün içinde tüketilen çay ve kahve miktarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ünal, "Çay ve kahvenin içerdiği kafeinin fazlaca tüketilmesi vücutta direkt etki yapacağından sıvı elektrolit kaybına sebep olacaktır. Bu yüzden günlük çay kahve tüketiminin 2-3 fincanı geçmemesi ve oluşacak kaybın önlenmesi için günlük en az 2.5 litre su tüketilmesi gereklidir" diye konuştu.

TATLILARDA KONTROLLÜ OLUN

"Ramazan Bayramı'nda yapılan hatalardan biri de fazla miktarda baklava gibi ağır şerbetli tatlılar, çikolata ve şekerleme tüketmektir" diyen Ünal şöyle devam etti:

"Glisemik indeksi yüksek olan bu besinler kan şekerinizde hızlı ve ani yükselmelere ve sonrasında hızlı bir düşüşlere neden olarak kan şekeriyle ilgili dengesizliklere yol açarak diyabet kalp krizleri gibi kronik hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca vücuda alınan şekerin fazlası yağ olarak depolanacağından gözle görülür bir kilo artışına sebep olacaktır. Bu yüzden ikramlarda tercihinizi şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılardan yana kullanın."

FİZİKSEL AKTİVİTE YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Fiziksel aktivitenin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Ünal ,"Yürüyüş hafif tempolu koşu ve ya yüzme gibi fiziksel aktivite yapmanız yavaşlayan metabolizmanızı hızlandırmaya çok yardımcı olacaktır. Asansör kullanmak yerine merdivenleri kullanarak veya bahçe işleriyle uğraşarak bile fiziksel aktivite düzeyinizi artırabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

POSA TÜKETİMİNİ ARTTIRIN

"Bayramda kızartmalı veya ağır yemekler yerine, ızgara, buğulama ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin" önerisinde bulunan Ünal, "Tam tahıllı veya çavdarlı ekmek tercih ederek uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Ramazan'da bozulan bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda posalı besinlere ağırlık verin. Posa tüketiminizi artırmak için; kuru baklagilleri, sebze ve meyveleri, kepeği ayrılmamış tahılları tüketebilirsiniz. Pirinç pilavı yerine yemeklerin yanında eğer hazırlayacaksanız bulgur pilavı veya esmer pirinçten yapılış pilavı tercih edebilirsiniz" dedi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gonca Güzel Ünal ''Bayramı, Ramazan öncesi beslenme düzeninize döneceğiniz geçiş günleri gibi düşünebilirsiniz. İlk güne hafif beslenerek başlayıp bedeninizi alıştırarak yemek yemeli, üçüncü gün tüketiminizi ilk güne oranla biraz daha arttırarak normal beslenme düzeninize geçiş yapmalısınız'' diyerek sözlerini tamamladı.