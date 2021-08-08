Uzmanından uyarı: Hipertansiyon yaşı düştü

Pandeminin neden olduğu hareketsizlik gibi çeşitli nedenlerle kilo almaya elverişli ortamın oluştuğu süreçte kişilerin yaşam tarzının değiştiğini dile getiren Kardiyoloji Uzmanı olan Prof. Dr. İstemihan Tengiz, "Kişiler özellikle pandemiden dolayı evlerine kapanmak durumunda kaldı. Bu, yaşam tarzında birtakım değişikliklere neden oldu. En başta kilo almamıza neden oldu. Özellikle de genç yaş grubunda stres kat sayısı arttı. Hem kilo alımı hem de stres kat sayısındaki artış, hipertansiyon sıklığını arttırmaya başladı. Hipertansiyon görülme sıklığı genç yaşa doğru kaymaya başladı" diye konuştu.

'TOPLUMDA FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI GEREKİYOR'

Hipertansiyonun toplumda en sık görülen önlenebilir ölüm sebeplerinin başında geldiğini vurgulayan Prof. Dr. İstemihan Tengiz, hipertansiyonla mücadele konusunda toplumda farkındalığın arttırılması gerektiğini belirterek, "Hipertansiyon gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en büyük sağlık sorunu. Hipertansiyon yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu. Hipertansiyonla mücadelede toplumun farkındalığının arttırılması gerekiyor. Bir kişinin yaş aldıkça hipertansiyon olabileceğini bilerek periyodik olarak kendi kan basıncını kontrol etmesi gerekiyor. Tansiyonda 120-80 gibi bir değer veriyoruz 140-90'ın üzeri bizim için tedavi eşik sınırımız. Bu değeri geçiyorsa önce uygun yaşam tarzı değişikliği öneriyoruz. Buna rağmen kan basıncını kontrol altına alamıyorsak ilaç tedavisine başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.