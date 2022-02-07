Uzmanından uyarı! Sosyal medyadaki diş beyazlatma akımı ölüme götürüyor

Sosyal medyada beğeni peşinde koşanlar, bu sefer de diş beyazlatma videoları yayınlamaya başladı. Bu videoların bazılarında kişi karbonat, diş macunu ve benzeri malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerine yapıştırıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise dişlerinin beyazlığının sırrının muz kabuğu, karbonat, limon veya tuz ile diş fırçalamak olduğunu öne sürüyor. Diş Hekimi Arzu Yalnız, "Alüminyum folyonun içerisinde ağır metaller var, bu zehirlenmeye götürür. İçine konulan limon, karbonat, sirke tarzı şeyler onun daha çok aşınmasına sebep olur ve tükürük yoluyla bunlar yutulur. Bu sağlık açısından çok tehlikeli, diş açısından da dişin minesini yumuşatan dişe zarar verip gerçek sağlıklı dokuyu aşındıran eylemlerdir bunlar. Bu metallere karşı alerjik bir reaksiyonu varsa ölüme kadar götürebilir" dedi.



Sosyal medyada gençler birbirlerine diş beyazlatma tavsiyeleri verdikleri videolar paylaşmaya başladı. Bu videoların bazılarında videoyu çeken kişi karbonat, diş macunu ve benzeri malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerine yapıştırıyor. Bazı sosyal medya fenomenleri ise dişlerinin beyazlığının sırrının muz kabuğu, karbonat, limon veya tuz ile diş fırçalamak için olduğunu öne sürüyor. Uzmanlara göreyse bu videoların çoğu aldatmaca. Çoğu kişi farklı bir işlemle dişlerini beyazlatarak, çektiği videodaki önerinin diş beyazlığının sebebi olduğunu öne sürüyor. Bu tarz uygulamalar diş hekimlerine göre de dişi beyazlatmak yerine diş minesine zarar vererek, dişin ömrünü kısaltıyor.