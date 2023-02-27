Uzmanlar sağlıklı uykunun sırrını açıkladı! Uyumadan önce mutlaka bunu yapın...

Sağlıklı bir uyku için yapılması gereken 6 ipucu;
EN AZ 8 SAAT UYUYUN:
Herkesin yaşam koşulları, çalışma saatleri ve düzeni farklı da olsa günde en az 8 saat uyumaya özen gösterin. Örneğin, sabah 6'da uyanmanız gerekiyorsa akşam 10'da uyumaya çalışın. Uyanma saatinize göre uyku saatinizi ayarlamalısınız.
KAFEİN ALIMINI VE GECE ALIŞTIRMALARINI AZALTIN:
Chloe'ye göre, ideal uykuyu yakalamak için öğle saatlerinden itibaren çay, kahve ve enerji içecekleri gibi kafeinli içeceklerden kaçınmalısınız. Uykuya dalma sürenizden en az 2-3 saat önce yemek yemeyi tamamen bitirmelidir.
UYKUDAN ÖNCE TELEFONUNUZDAN VE DİĞER ELEKTRONİK CİHAZLARDAN UZAK DURUN:
Telefondan ve diğer elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık zihninizi aşırı uyarabilirken, uykuya dalma sürenizi etkiler. Chloe ayrıca cihazınızın "rahatsız etmeyin özelliğini" ve gece filtrelerini kullanarak telefon bildirimlerinizi kapatmanızı öneriyor.
SAĞLIKLI BİR GECE RUTİNİ OLUŞTURUN
Uykudan önce kitap okuyabilir, hafif dinlendirici bir müzik dinleyebilir, adım adım cilt bakım rutini oluşturabilirsiniz.
'SON TARİHLER' İÇİN BİR UYKU GÜNLÜĞÜ OLUŞTURUN
Yatmadan önce, uyku günlüğü tutabilirsiniz.
Günlüğünüze, son fincan kahvenizi ne zaman içtiğinizi, son atıştırmalığınızı ne zaman yediğinizi, TV izlemeyi ne zaman sonlandırdığınızı kaydedebilirsiniz. Bu daha istikrarlı olmanızı sağlayacaktır.