Uzmanlar sağlıklı uykunun sırrını açıkladı! Uyumadan önce mutlaka bunu yapın...

Birçok kişi, verimsiz bir gece uykusunun içilen kahvelere rağmen huzursuzluk hissini getireceğini bilir. Uyku sorunu yaşayan herkes çok iyi bilir ki kaliteli uyku, gözleri kapatıp uykuya dalmak gibi basit değildir. Yapılan çalışmalar, sağlıklı uykunun ‘uyku pencereleri’ ni belirlemeden geçtiğini belirtti. Çoğu insanın uyku penceresinin 21.30 – 23.30 arasında değiştiği belirtti. Mail Online ile konuşan Cavendish Care sağlık müdürü Chloe Angus, uyku penceresinin belirlenmesinin yollarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 09:48 PAYLAŞ ABONE OL

Sağlıklı bir uyku için yapılması gereken 6 ipucu; EN AZ 8 SAAT UYUYUN: Herkesin yaşam koşulları, çalışma saatleri ve düzeni farklı da olsa günde en az 8 saat uyumaya özen gösterin. Örneğin, sabah 6'da uyanmanız gerekiyorsa akşam 10'da uyumaya çalışın. Uyanma saatinize göre uyku saatinizi ayarlamalısınız.

KAFEİN ALIMINI VE GECE ALIŞTIRMALARINI AZALTIN: Chloe'ye göre, ideal uykuyu yakalamak için öğle saatlerinden itibaren çay, kahve ve enerji içecekleri gibi kafeinli içeceklerden kaçınmalısınız. Uykuya dalma sürenizden en az 2-3 saat önce yemek yemeyi tamamen bitirmelidir.