Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs bu dalgada çocukların hayatını tehdit ediyor

"BU YIL DAHA ÇOK 0-1 YAŞ ARASI ÇOCUKLARI GÖRÜYORUZ"

Koronavirüs dahil her türlü viral enfeksiyonda bazı çocukların daha yüksek risk faktörü taşıdığını da anlatan Prof. Dr. Çam, sözlerini şöyle noktaladı: "Özellikle prematüre doğum geçmişi olan çocuklar, sistemik konjenital (doğumsal) hastalığı olan çocuklar, kalıtsal metabolizma hastalığı olan çocuklar, kısaca intakt (güçlü) olmayan bir metabolizmaya sahip olan çocuklarda, her zaman için her türlü virüs risk oluşturuyor. Bu sadece koronavirüs değil. Biz bu dalgada kliniğimizde daha çok 3 aylık, 4 aylık bebeklik yaşındaki yani infant dediğimiz 0-1 yaş grubu çocukları daha fazla görmeye başladık."