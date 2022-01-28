Uzmanlar uyarıyor! Omicron’un asla yok sayılmaması gereken 2 belirtisi ortaya çıktı

Omicron, son zamanlarda yaşamımıza girdiğinden bu yana hızla yayılmaya devam ediyor. Bu süreçte kendimizi korumak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmekle birlikte eğer bir enfeksiyona maruz kalındıysa kısa sürede tespit edilmesi önemli hale geliyor. Belirtiler ise birbirinden farklı olması nedeniyle gözden kaçabiliyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 28.01.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 16:37

Aşılı kişilerde daha çok soğuk algınlığı ve grip şeklinde kendini gösteren Omicron varyantı, kolaylıkla bulaşabilme potansiyeline sahip. Fakat buna rağmen Omicron, kendine özgü belirtilerle ortaya çıkmaya devam ediyor. Örneğin; kas ağrıları, bağırsak sorunları ve baş dönmesi gibi belirtiler, varyantlar çeşitlendikçe ortaya çıkmaya devam ediyor.

"DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İKİ SEMPTOM" İngiltere'de semptomları kayıt altına alan ZOE adlı uygulama, Omicron varyantında öne çıkan iki belirti olduğu saptandı. Uzmanlar ise bu iki işaret konusunda dikkatli olunmasına dair önemli uyarılarda bulunuyor. ZOE uygulamasının lider bilim insanı Profesör Tim Spector, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı raporlarında önemli bir artış olduğunu belirtti. Bu iki belirtinin sıklığının eskisinden çok daha yaygın olduğunu söyleyen Spector, Omicron varyantının İngiltere'de daha yaygın olduğunu, bu nedenle boğaz ağrılarının Omicron'un en önemli işaretlerinden biri olduğunu dile getirdi.