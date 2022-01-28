Uzmanlar uyarıyor! Omicron’un asla yok sayılmaması gereken 2 belirtisi ortaya çıktı

Aşılı kişilerde daha çok soğuk algınlığı ve grip şeklinde kendini gösteren Omicron varyantı, kolaylıkla bulaşabilme potansiyeline sahip. Fakat buna rağmen Omicron, kendine özgü belirtilerle ortaya çıkmaya devam ediyor. Örneğin; kas ağrıları, bağırsak sorunları ve baş dönmesi gibi belirtiler, varyantlar çeşitlendikçe ortaya çıkmaya devam ediyor.
"DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İKİ SEMPTOM"
İngiltere'de semptomları kayıt altına alan ZOE adlı uygulama, Omicron varyantında öne çıkan iki belirti olduğu saptandı. Uzmanlar ise bu iki işaret konusunda dikkatli olunmasına dair önemli uyarılarda bulunuyor.
ZOE uygulamasının lider bilim insanı Profesör Tim Spector, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı raporlarında önemli bir artış olduğunu belirtti. Bu iki belirtinin sıklığının eskisinden çok daha yaygın olduğunu söyleyen Spector, Omicron varyantının İngiltere'de daha yaygın olduğunu, bu nedenle boğaz ağrılarının Omicron'un en önemli işaretlerinden biri olduğunu dile getirdi.
"DİĞER SOĞUK ALGINLIKLARINDAN FARKLI BİR BOĞAZ AĞRISI
İnsanlar genellikle acı verici bir boğaz ağrısı olarak tanımladıkları bu ağrıyı, diğer soğuk algınlığında yaşadıklarından farklı olduğunu dile getiriyor.
Soğuk algınlığı ile karıştırılabilecek bazı işaretler arasında baş ağrısı, burun akıntısı ve hapşırma da bulunuyor.
Fakat buna rağmen NHS adı verilen İngiliz Ulusal Sağlık Servisi, kalıcı öksürük, tat ve koku kaybı ve yüksek ateşi Covid'in temel belirtileri olarak listeliyor.