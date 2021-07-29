Uzmanlar uyarıyor! Sıcak havalarda açılan pencereler serinletmiyor

Pencereleri açarak sıcak havalardan kurtulma düşüncesi, tamamen yanıltıcı olabilir. Çünkü pencerelerinizi açmak bu tür havalarda yapabileceğimiz en kötü şey olabilir.

"PENCERE AÇMAK DAHA BUNALTICI"

İngiltere'deki The Doktor Mark, pencereyi açmanın dışarıdan gelen sıcak havanın evinize dolmasına neden olabileceğini ve bu durumun daha da bunaltıcı hissettirebileceğini açıkladı.

Bunun yerine sağlık uzmanları, ısının evinize girmesini önlemek için perde kullanmanızı tavsiye ediyor. Verilen bu öneride, iç mekanları daha serin tutmak için güneşe bakan odalardaki perdelerın kapatılması gerektiği ve dışarının içeriye göre daha serin olacağını fark edileceği belirtiliyor.

"GÜNEŞ IŞINLARINI ENGELLEYİN"

Pencerelerin dışında gölgelik veya yansıtıcı malzeme kullanarak odaları serin tutun. Bu mümkün değilse açık renkli perdeler kullanın ve bunları kapalı tutun. Güneş battığında ise durum tersine dönerek sıcaklıklar düşme eğilimi gösterir ve geceler kesinlikle sıcak ve nemli olsa da, dışarısı tüm gün güneşe maruz kalan evlerimizden daha soğuktur.

Sadece güneş doğduğunda onları kapatmayı ve mümkün olduğunca fazla güneş gelmesini önlemek için perdelerinizi çekmeyi unutmayın.

En azından yaz sıcağında bizi serinletecek bu yeni ipuçlarını deneyebilirsiniz.