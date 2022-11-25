Uzun yaşamın sırrı bu besinde! Erken ölüm riskini azaltıyor…

Beslenme Uzmanı Dr. Emma Derbyshire, konu uzun ömürlülüğü artırmak olduğunda yaban mersininin anahtar olduğunu bulan bir çalışma hakkında yorum yaptı.

Yaban mersini, DNA hasarıyla savaşarak beyin hücrelerinin yaşlanmasını yavaşlatan flavonoid molekülleri açısından zengindir. Yapılan araştırmalar, yaban mersinin içerdiği vitaminler sayesinde hafıza yeteneğini geliştirdiğini kanıtladı. Antioksidanlarla yüklü olan lezzetli meyve, yalnızca ömrü uzatmıyor aynı zamanda kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye yardımcı oluyor.

"Bunlar heyecan verici bulgular ve meyvelerin hem okulda hem de yaşlandıkça bilişsel refahı güçlendirmede oynayacağı önemli bir role sahip olduğunu ima ediyor.

"Meyveler, yaşımız ne olursa olsun, tahılların üzerine serpilerek, püre haline getirilerek, smoothie şeklinde sıkılarak veya basitçe taşınabilir bir atıştırmalık olarak yenerek diyete kolayca dahil edilebilir."

FINDIK:

Düzenli olarak belli ölçüde fındık tüketen kişilerin daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ortaya çıktı. Fındığın, sağlık üzerindeki inanılmaz etkisi, New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırmanın fındıkların en sağlıklı atıştırmalıklardan biri olduğunu bulmasından sonra bulundu.