Varise karşı en etkili öneriler

Mavi veya mor renkleriyle özellikle yaz aylarında daha fazla gözler önüne serilerek estetik açıdan rahatsızlık yaratan varis, aslında toplardamar yetersizliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkan önemli bir sağlık sorunu. Doç. Dr. Ahmet Arnaz, yaz aylarında güneşin ve sıcağın etkisiyle yakınmaların arttığı varise karşı 9 etkili öneride bulundu, önemli açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 15:50 ABONE OL PAYLAŞ

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Arnaz "Çirkin ve rahatsız edici görünümleri nedeni ile sadece estetik bir problem olarak düşünülse de, psikososyal sorunlar da dahil olmak üzere varisli damarlar birçok soruna yol açabilir. Bazı durumlarda, ilerlemiş varisli damarlar içerisinde pıhtı gelişebilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" diyor.

Cilt yüzeyinin hemen altında şişkin, bükülmüş kan damarları olan varisler mavi ve mor renkleriyle genellikle bacaklarda, ayaklarda ve ayak bileklerinde görülüyor. Ağrı, şişlik, kramp ve kaşıntı gibi birçok şikayete neden olan varisler, aşırı sıcak havanın damarları genişletici etkisi nedeniyle yaz aylarında çok daha fazla sıkıntı yaratıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Arnaz, günümüzde yetişkinlerin üçte birinde görülen, kadınlarda erkeklerden çok daha fazla rastlanan varisli damarların, psikososyal sorunlar da dahil olmak üzere bir çok soruna yol açabildiğini belirterek "Varis esasen altta yatan toplar damar yetersizliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Toplardamarlar, vücudumuzdaki dokulardan kalbimize kanı taşıyan damarlardır. Varisli damarlar, tedavi edilmezse ülserlere (açık yaralar), kanamaya ve cilt renginin değişmesine neden olabilir. Şiddetli varisli damarlar, kronik venöz yetersizliğin bir işareti olabilir. Bu durum damarların kalbe kan pompalama kabiliyetini etkiler. Bazı durumlarda ilerlemiş varisli damarlar içerisinde pıhtı gelişebilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Varisli damarları olan kişilerin kan pıhtıları geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle gecikmeden tedavi edilmelidir" diyor.

BU ETKENLER VARİS RİSKİNİ ARTIRIYOR! Varisli damarların, damar duvarları zayıfladığında ortaya çıktığını, damardaki kan basıncı arttıkça zayıflayan duvarların damarın büyümesine yol açtığını belirten Doç. Dr. Ahmet Arnaz şöyle konuşuyor: "Damar genişledikçe, damardaki kapakçıklar olması gerektiği gibi çalışamaz. Kirli kan dediğimiz oksijenden fakir kan toplardamarlar içinde birikir ve göllenmeye yatkın hale gelir, bu da damarların genişlemesine, şişmesine ve bükülmesine neden olur. Damar duvarları ve kapakçıkları, birçok nedenden dolayı zayıflayabiliyor ve varis gelişme riski artıyor. Genetik faktörlerin yanı sıra, uzun süre ayakta durmak veya oturmak, kan dolaşımını azaltabilen kuşak veya sıkı kemerli pantolon gibi sıkı giysiler giymek, yaşlanmayla damar duvarları ve kapakçıkların eskisi kadar iyi çalışamaması, doğum kontrol hapı kullanan veya menopoza giren kadınlarda hormon seviyelerindeki değişiklikler, sigara kullanımı, aşırı kilo ve genel sağlık durumu da (şiddetli kabızlık veya tümörler vb) varis oluşumuna yol açabilen etkenler arasında yer alıyor."