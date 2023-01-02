Varlığını bile unutmuşlardı! 20 yıl sonra kayıp nişan yüzüğü öyle bir yerden çıktı ki… Gözlerine inanamadılar

Kendilerine hediye olarak vermelerinin ardından, mutluluktan gözleri dolan çift, bunun kendileri için en büyük sürprizlerden biri olduğunu dile getirdi. Yüzük her ne kadar zarar görse de, taşı sağlam bir şekilde yerinde duruyordu. Üstelik hala parlak bir yapıya sahip olan taş yine şaşkınlık yarattı. Çift, ilişkilerinin temellerini atan bu yüzüğün, artık kendileri için daha da anlamlı olduğunu belirtti.