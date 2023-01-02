Varlığını bile unutmuşlardı! 20 yıl sonra kayıp nişan yüzüğü öyle bir yerden çıktı ki… Gözlerine inanamadılar

Florida Lakeland'den Nick ve Shaina Day adlı bir çift, kendilerine gelen bir hediye paketini açtıklarını gözlerine inanamadılar. Sonsuza kadar kaybettikleri nişan yüzükleri, aniden yeniden ellerine geçmiştir.
"TAMAMEN KAYBETMİŞLERDİ"
Shaina ve Nick'in yeni nişanlandıkları bir dönemde yüzüğünü, yanlışlıkla Shaina'nın tuvalete düşürmesinin ardından tamamen kaybettiklerine ikna olmuşlardı.
Üstelik yüzüğünün üstüne sifonu da çekmiş olduğunu söyleyen kadın, yüzüğü bulabilmek için, çukurun tahliyesi, hortumla arama yöntemleri dahil birçok çabaya rağmen yüzüğü bulamamışlardı. Ta ki geçen haftalarda Nick'in ailesinin tuvaletlerini değiştirmek zorunda kalmasıyla karşılaşana kadar.
"BUNCA YIL BOYUNCA YÜZÜĞÜN BULUNDUĞU YER..."
Tesisatçıların tuvaleti değiştirme işlemi esnasında, tuvaleti yerinden çıkardıklarında evin suyun evin her yerine boşamasını engellemek için fazla suyu küvete boşalttıklarında yüzüğün aniden düştüğü görüldü.
Nick'in ailesi, yüzüğün bunca yıla rağmen tuvaletin borusuna takıldığına inanamamıştı. Uzun bir sürenin ardından yüzüğe yeniden ulaştıklarını görmek, Shaina ve Nick için büyük bir sürpriz olacaktı.
Kendilerine hediye olarak vermelerinin ardından, mutluluktan gözleri dolan çift, bunun kendileri için en büyük sürprizlerden biri olduğunu dile getirdi. Yüzük her ne kadar zarar görse de, taşı sağlam bir şekilde yerinde duruyordu. Üstelik hala parlak bir yapıya sahip olan taş yine şaşkınlık yarattı. Çift, ilişkilerinin temellerini atan bu yüzüğün, artık kendileri için daha da anlamlı olduğunu belirtti.