Vegan ev sahibi kiraya verdiği evlerde et ve balık pişirilmesini yasakladı!

Geçtiğimiz haftalarda Brooklyn'de kiraya verilmek istenen ev için emlakçı ev sahibinin farklı bir isteğini dile getirdi.
Ev dışarıdan ne kadar güzel gözükse de gerçek olamayacak kadar iyi denebilirdi. Geniş, bol güneş alan ve tüm katın kiracıya ait olacağı bu ilanda emlakçı ""harika vegan ev sahibi"ni detaylara eklemeyi de ihmal etmemişti.
Emlakçı Andrea Kelly potansiyel bir kiracıya kuralları açıklayarak et yemenin binada yasak olmadığını söyledi. Sadece evde et ve balık pişirmek yasaktı.
Emlakçı, "Vejeteryan, bina sahibi Bayan Michal Arieh Lerer binada yaşadığı için oturduğu üst kata pişen et kokusunun gelmesini istemiyor" dedi.
Lerer ile binanın diğer ortağı ve aynı zamanda vegan olan eski kocası, mülkü 2007'de satın aldıklarından beri et yemeği yapanlara evi kiralamayı reddettiklerini söyledi. Motti Lerer, "Bu ayrımcılıkla ilgili değil," dedi. "Sadece bu binanın kuralları."
Emlakçı, kiracıların et ve balık içeren paket yemek satın alabileceklerini ancak koku endişeleri nedeniyle bu yemekleri evlerinde pişirmelerinin mümkün olmadığını açıkladı.
İlan sosyal medyada yayıldıktan sonraki cuma günü kaldırıldı, ancak emlakçı Douglas Elliman, et yasağından bahsetmese de daireleri kendi sitesinde yayınlamaya devam ediyor. Kiralık evin yayınlanan ilanında yazan bir diğer şart ise, "Kediler duruma göre kabul edilir (yalnızca bir tane)" notu bulunuyor.