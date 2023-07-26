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Vücuttaki enfeksiyonu tamamen bitiriyor! Bu besin iltihap kurutucu olarak biliniyor

Besleyici ve şifalı olması nedeniyle sık sık tüketilen tahin, enfeksiyona karşı doğal ilaç görevi görüyor. Düzenli tüketildiğinde vücuttaki enfeksiyonu tamamen bitiren tahin, var olan iltihapları da kurutucu etki gösteriyor. Hücre yenilenmesini sağladığı için yaşlanmayı durduran tahin, birçok hastalığa kalkan oluyor. İşte mucizevi etkileriyle şifa dağıtan tahinin faydaları...

Giriş Tarihi: 26.07.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 14:19
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Vücuttaki enfeksiyonu tamamen bitiriyor! Bu besin iltihap kurutucu olarak biliniyor

Tahin, protein, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler (B ve E vitaminleri) ve mineraller (kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, çinko) gibi birçok besin öğesini içerir. Bu nedenle, besleyici bir gıdadır ve vücut için önemli besin maddeleri sağlar.

KALP - DAMAR HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR

Tahinde bulunan oleik asit, kalp sağlığını destekleyen sağlıklı bir yağdır. Ayrıca, içerdiği doymamış yağlar, kolesterol düzeylerini düzenlemeye yardımcı olabilir ve kalp-damar hastalığı riskini azaltabilir.

HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNE KATKIDA BULUNUR

Tahin, kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığını destekleyebilir. Günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunabilir.

ANEMİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Tahin, demir içeriğiyle önemli bir demir kaynağıdır. Bu nedenle, demir eksikliği anemisi riskini azaltmaya yardımcı olabilir ve enerji düzeylerini artırabilir.

HÜCRE HASARINI AZALTIYOR

Tahin, sağlığı destekleyen antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin zararlı etkilerini nötralize ederek hücre hasarını azaltabilir ve genel sağlığı iyileştirebilir.

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLİYOR

Tahinde bulunan lif, sindirim sistemi sağlığı için önemlidir. Lif, sindirim sürecini düzenleyebilir, kabızlık riskini azaltabilir ve bağırsak sağlığını destekleyebilir.

PROTEİN DEPOSU

Tahin, bitkisel kaynaklı protein bakımından zengindir. Protein ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir.

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