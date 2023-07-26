Vücuttaki enfeksiyonu tamamen bitiriyor! Bu besin iltihap kurutucu olarak biliniyor

Tahin, protein, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler (B ve E vitaminleri) ve mineraller (kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, çinko) gibi birçok besin öğesini içerir. Bu nedenle, besleyici bir gıdadır ve vücut için önemli besin maddeleri sağlar.
KALP - DAMAR HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR
Tahinde bulunan oleik asit, kalp sağlığını destekleyen sağlıklı bir yağdır. Ayrıca, içerdiği doymamış yağlar, kolesterol düzeylerini düzenlemeye yardımcı olabilir ve kalp-damar hastalığı riskini azaltabilir.
HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNE KATKIDA BULUNUR
Tahin, kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığını destekleyebilir. Günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunabilir.
ANEMİ RİSKİNİ AZALTIYOR
Tahin, demir içeriğiyle önemli bir demir kaynağıdır. Bu nedenle, demir eksikliği anemisi riskini azaltmaya yardımcı olabilir ve enerji düzeylerini artırabilir.
HÜCRE HASARINI AZALTIYOR
Tahin, sağlığı destekleyen antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin zararlı etkilerini nötralize ederek hücre hasarını azaltabilir ve genel sağlığı iyileştirebilir.
BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLİYOR
Tahinde bulunan lif, sindirim sistemi sağlığı için önemlidir. Lif, sindirim sürecini düzenleyebilir, kabızlık riskini azaltabilir ve bağırsak sağlığını destekleyebilir.