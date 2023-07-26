Vücuttaki enfeksiyonu tamamen bitiriyor! Bu besin iltihap kurutucu olarak biliniyor

Tahin, protein, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler (B ve E vitaminleri) ve mineraller (kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, çinko) gibi birçok besin öğesini içerir. Bu nedenle, besleyici bir gıdadır ve vücut için önemli besin maddeleri sağlar.