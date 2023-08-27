Vücuttaki iltihabı bitiren en etkili besin! Tek yudumla iltihabı kökten kurutuyor

NASIL TÜKETİLİR?

Söğüt ağacı kabuğu, tıpkı diğer bitki çayları gibi demleme yöntemiyle yapılır. Sıcak suya eklenen söğüt ağacı kabuğu beş dakika kadar demlenir, süzülür ve içilir.

Çok etkili bir bitki olduğu için doktora danışmadan asla tüketilmemesi gerekiyor.