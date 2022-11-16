Vücuttaki pis kanı baştan sona temizliyor

Hünnap tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağı. A vitamini bakımında da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Kabızlık problemini tedavi ediyor. Hünnap, potasyum açısından da bir hayli zengin. 1 fincan hünnap suyu günlük potasyum ihtiyacımızın yaklaşık % 15'ini karşılıyor. Araştırmalara göre hünnap, doğal bir antidepresan.

Belirttiğimiz gibi antioksidanlarla dolu olan hünnap, bu özelliği ile yaşlanma belirtilerini yok ediyor. Hatta bu meyve, alternatif tıpta güneş yanıkları, cilt kızarıklıkları için kullanılıyor. Az kalorili olan bu meyve, diyet yapanlar için de iyi bir ara öğün. Hünnap, içerdiği kalsiyum ve fosfor ile kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda diş sağlığını da koruyor.