Vücuttaki pis kanı baştan sona temizliyor

Besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımıza birçok fayda sağlar. Halk arasında doğal ilaç olarak anılan hünnap ağacının meyvesi son dönemlerde Türkiye'de oldukça tüketiliyor. Diğer isimleriyle çiğde ya da innabi olan mucizevi besin ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişiyor.
Faydaları saymakla bitmeyen hünnap tam bir kalsiyum ve vitamin deposu olarak biliniyor. Hünnap meyvesi, hastalık sürecini tersine çevirir, ağır hasta bedenini rahatlatır ve gücü artırdığı söylenir. Ortak inanç olarak meyveler günlük olarak normal oranda alınırsa, fiziksel olarak ten rengi ve tonu geliştirir. Birçok hastalığa iyi gelen hünnap aynı zamandan doktorların da vazgeçilmez meyvesi. Peki hünnap meyvesinin faydaları nelerdir? Hünnap meyvesinin sağlığımıza ne gibi yararları vardır? İşte hünnap meyvesinin mucizevi faydaları...
Hünnap meyvesi hakkında dünya genelinde çok sayıda araştırmalar yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise bu meyvenin tam bir sağlık kaynağı olduğu yönünde. Yapılan araştırmalar hünnap meyvesinin kanseri önleyebilecek özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Hünnap, saponinler, polisakkaritler ve flavonoidler olarak bilinen bileşikleri içeriyor. Bu zengin içeriği sayesinde ise doğal bir sakinleştirici görevi görüyor.
Hünnap tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağı. A vitamini bakımında da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Kabızlık problemini tedavi ediyor. Hünnap, potasyum açısından da bir hayli zengin. 1 fincan hünnap suyu günlük potasyum ihtiyacımızın yaklaşık % 15'ini karşılıyor. Araştırmalara göre hünnap, doğal bir antidepresan.
Belirttiğimiz gibi antioksidanlarla dolu olan hünnap, bu özelliği ile yaşlanma belirtilerini yok ediyor. Hatta bu meyve, alternatif tıpta güneş yanıkları, cilt kızarıklıkları için kullanılıyor. Az kalorili olan bu meyve, diyet yapanlar için de iyi bir ara öğün. Hünnap, içerdiği kalsiyum ve fosfor ile kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda diş sağlığını da koruyor.
Soğuk algınlığına iyi geldiği, öksürüğü kestiği bilinen şifalı meyve, kanı temizleyip, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı yaşamak ve şifa bulmak isteyenlerin tercih ettiği hünnap vatandaşlar tarafından pek bilinmese de, kıymetini bilenler tarafından kullanılıyor.