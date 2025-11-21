Weasy Ailesi Yakında Tüm Dünyayla Aynı Anda MinikaÇOCUK’ta!

Samanlığın çatı katında sıra dışı bir aileyle tanışmaya hazır mısınız? Weasy Ailesi Yakında Tüm Dünyayla Aynı Anda MinikaÇOCUK’ta!

Giriş Tarihi: 21.11.2025 15:22 PAYLAŞ ABONE OL

Enerjik ve meraklı gelincik Weasy, karşısına çıkan iki minik ördeği hiç tereddüt etmeden yavruları olarak kabul edince karşılaşılabilecek en ilginç babaya dönüşüyor.

Chip ve Chup ile birlikte çatı katını sürekli değişen, sürprizlerle dolu bir oyun alanına dönüştüren Weasy, her çocuğun hayalini süsleyen eğlenceli bir dünya sunuyor.