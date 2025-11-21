Weasy Ailesi Yakında Tüm Dünyayla Aynı Anda MinikaÇOCUK’ta!

Enerjik ve meraklı gelincik Weasy, karşısına çıkan iki minik ördeği hiç tereddüt etmeden yavruları olarak kabul edince karşılaşılabilecek en ilginç babaya dönüşüyor.
Chip ve Chup ile birlikte çatı katını sürekli değişen, sürprizlerle dolu bir oyun alanına dönüştüren Weasy, her çocuğun hayalini süsleyen eğlenceli bir dünya sunuyor.
İkizler farklı özelliklerini bir araya getirerek birbirini tamamlıyor, Weasy ise onları destekleyerek güçlü bir aile bağı kurulmasını sağlıyor. Çizgi dizi yüksek temposu, tamamen diyalogsuz anlatımı, görselliği, mizahı, benzersiz ve kendine has tarzıyla izleyicilerin favorisi olacak!