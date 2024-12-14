Yağ çekmeyen mayasız pişi tarifi: Tek seferde uzmanı olacaksınız!
Pişi, Anadolu’da hemen her bölgede farklı isimlerle bilinir ve yapılır. Osmanlı mutfağında da izlerine rastlanan bu hamur işi, genellikle bayram kahvaltılarında, mevlitlerde ya da özel günlerde hazırlanırdı. Hamurun kızartılarak yapılması, eski Türk mutfağında "kızartma" tekniğinin yaygın kullanıldığını da gösteren önemli tariflerden biridir. Peki yağ çekmeyen yumuşacık bir pişi nasıl yapılır? İşte tarifi...
1 paket kabartma tozu (veya 1 tatlı kaşığı karbonat)
4-4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı:
Geniş bir karıştırma kabına yoğurt, süt, yumurta ve tuzu alın. Malzemeleri güzelce karıştırın. Üzerine kabartma tozunu ekleyin. Azar azar un ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Hamuru yaklaşık 15-20 dakika üzeri kapalı şekilde dinlendirin.
Hamuru unlanmış bir zemine alın. Merdane ile yaklaşık 1 cm kalınlığında açın. Bir su bardağı ya da kurabiye kalıbı ile yuvarlak şekiller çıkarın. (İsterseniz ortasına küçük bir delik açarak simit şekli verebilirsiniz.)
Derin bir tencerede yağı ısıtın. Hamurları orta ateşte, altın sarısı renk alana kadar çevirerek kızartın. Yağın çok kızgın olmamasına dikkat edin; aksi takdirde dışı hızlı pişer, içi çiğ kalabilir.
Kızaran pişileri kağıt havlu serili bir tabağa alın. İsteğe göre peynir, zeytin, reçel, ya da bal eşliğinde sıcak servis yapabilirsiniz.