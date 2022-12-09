Yağı kasa çeviriyor! Sporcuların sırrı ortaya çıktı! Kasları çelik gibi yapan besin...

Besinlerin vücudumuz üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Tahinin ham maddesi susamdır. Aromatik bir tada sahip susam bitkisinin tohumundan yapılır. Tahin, özellikle kış aylarında vücut direncini yükseltmesi ve hastalıklara karşı koruyucu görevi ile bilinir. Peki tahinin faydaları nelerdir, evde tahin nasıl yapılır? İşte cevabı...
TAHİNİN FAYDALARI NELERDİR?
-Çinko, demir, bakır ve selenyum mineralleri bakımından zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir.
-Kalp sağlığını destekler. İçermiş olduğu Omega 3 yağ asitleri sayesinde, iltihaplara bağlı olarak gelişen hastalıkları önler.
-Yüksek oranda kalsiyum, bakır ve magnezyum içermektedir.
-Kemik sağlığını korur ve kemiklerin güçlenmesini sağlar.
-Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri sayesinde beynin bilişsel fonksiyonlarını destekler.
-İdrar söktürücü özelliği vardır.
-Cildi güzelleştirmeye yardımcı olur.