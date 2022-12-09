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Yağı kasa çeviriyor! Sporcuların sırrı ortaya çıktı! Kasları çelik gibi yapan besin...

Vücuttaki fazla yağı kasa çeviren mucizevi besin! Uzmanlar, kas kütlesini artıran besini açıkladı. İçerdiği besin değerleri sayesinde bağışıklığı artıran ve fazla yağı kasa çevirerek vücudu güçlendiren tahin, aynı zamanda kalbi de koruyor. Günde bir kaşık tüketildiğinde sayısız fayda sağlayan tahin, vücuttaki iltihabı da atıyor. İşte kasları güçlendiren tahinin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 09.12.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 14:30
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Yağı kasa çeviriyor! Sporcuların sırrı ortaya çıktı! Kasları çelik gibi yapan besin...

Besinlerin vücudumuz üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Tahinin ham maddesi susamdır. Aromatik bir tada sahip susam bitkisinin tohumundan yapılır. Tahin, özellikle kış aylarında vücut direncini yükseltmesi ve hastalıklara karşı koruyucu görevi ile bilinir. Peki tahinin faydaları nelerdir, evde tahin nasıl yapılır? İşte cevabı...

TAHİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-Çinko, demir, bakır ve selenyum mineralleri bakımından zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Kalp sağlığını destekler. İçermiş olduğu Omega 3 yağ asitleri sayesinde, iltihaplara bağlı olarak gelişen hastalıkları önler.

-Yüksek oranda kalsiyum, bakır ve magnezyum içermektedir.

-Kemik sağlığını korur ve kemiklerin güçlenmesini sağlar.

-Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri sayesinde beynin bilişsel fonksiyonlarını destekler.

-İdrar söktürücü özelliği vardır.

-Cildi güzelleştirmeye yardımcı olur.

-Ağır zararlı metallerin vücutta yarattığı hasarlara karşı vücudu korur.

-Mide ağrılarına iyi gelir ve bağırsak hareketlerini düzenler.

-Eklem kemiklerinin sağlığını koruyarak romatizma riskini azaltır.

-%20 oranında saf protein içerir. Bundan dolayı tahin, kasları güçlendirir ve korur.

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