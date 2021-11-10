Yağsız ve kolesterolsüz: 2022’nin yeni trendi patates sütü

Waitrose tarafından yayınlanan son Yiyecek ve İçecek Raporu, çevrenin insanlar üzerindeki önemini ve hangi bitki bazlı gıdalardan kaynaklandığını vurgulamaktadır. Bitkisel gıdaların, önümüzdeki yılda çok daha fazla talep göreceği düşünülüyor. Patates de bunlardan biri.

"BADEM SÜTÜ VE YULAF SÜTÜNÜ TAHTINDAN EDİYOR"

Rapora göre patates sütü, badem sütü, soya sütü ve hatta yulaf sütü ile kıyasıya rekabet edecek. Öyle olacak ki, patates sütünün kahvelerde kullanılması nedeniyle özellikle en çok tercih edilen içeceklerden biri haline geleceği de tahminler arasında bulunuyor.

Ayrıca raporlar, patates sütünün doymuş yağ ve şeker bakımından düşük olduğunu ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından tercih edilmesinin en büyük nedeni olduğunu söyleniyor.