Yanlış klima kullanımı yüz felci nedeni

Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, klimanın yanlış kullanımına bağlı bazı sağlık sorunlarının yaşanabileceğini söyledi. Doç. Dr. Gemicioğlu, "Halk arasında 'klima çarpması' dediğimiz bir durum söz konusu. Bu özellikle kişilerde baş ağrısı, boyun ağrısı, yaygın kas ağrısı, eklem ağrıları, ateş gibi durumlarla karşımıza geliyor. Burada klimaların yanlış kullanımı söz konusu oluyor. Özellikle ortamda ani ısı değişimi yani ortamdaki ısının bir anda çok hızlı düşürülmesi, klimanın direkt vücuda hava akımını vermesi sonucu özellikle kaslarda ani ısı değişimine bağlı kas ağrıları oluyor. Bunun yanında klimaların yanlış kullanımına bağlı ortamdaki nem miktarı azalıyor. Nem miktarı azaldığında ise üst solunum yollarımızda kuruluk meydana geliyor. Bu da üst solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık oluşturuyor. Yine aynı şekilde klimaların düzenli bakımının yapılmaması, filtrenin değiştirilmemesi de klimaların bir nevi bakteri üreten bir cihaza dönüşmesine sebep olabiliyor" diye konuştu.



'ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ GEREKEBİLİR'

Klima çarpmasının spesifik herhangi bir tanı testinin olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Gemicioğlu, "Hastaları değerlendirdiğimizde spesifik bir viral veya bakterili enfeksiyon düşünmüyorsak ve hastalarda yakın zamanda bir klima temas söz konusu ise klima çarpması tanısını düşünebiliyoruz. Bunun yanında klima ile direkt yüze, vücuda hava akımı gelmesi sonucu sinüzit, farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları karşımıza gelebiliyor. Şu an nadir de görsek bizim 'lejyoner hastalığı' dediğimiz bir tablo söz konusu. Bu toplu olarak yaşadığımız, büyük klimaların kullanıldığı ve klimaların düzenli bakımının yapılmadığı yerlerde görülen nadir bir durum. Hasta titreyerek ortaya çıkan yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı gibi tablo ile karşımıza geldiğinde bu hastalık aklımıza gelebiliyor. Bu ciddi bir tablo. Hastadan istediğimiz kan, idrar testiyle ve akciğer grafisiyle bu tanıyı koyabiliyoruz. Ve hastaya antibiyotik tedavisi vermemiz gerekiyor. Çünkü bu bir bakteriyel enfeksiyon. Bu konuda hastalarda, kişilerde bu semptomlar olduğunda mutlaka bir doktora başvurmaları gerekmektedir" dedi.

'ORTAM SICAKLIĞI 23 İLA 24 DERECE OLMALI'

Doç. Dr. Gemicioğlu, soğuk havanın yüze direkt temas etmesi durumunda ani ısı değişimine bağlı bazı kişilerde yüz felci de oluşabileceğini söyleyerek, "Bu yüz felci genellikle geçici olabiliyor. Ama bu kişilerde ciddi bir rahatsızlığa neden olabiliyor. Öncelikle ortam sıcaklığı 23 ila 24 derece olmalı. İç ortam ile dış ortam arasında sıcaklık farkı 10 derecenin üzerinde olduğunda bu rahatsızlık ortaya çıkabiliyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar; yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı, kanser hastalığı olanlar özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha duyarlı olduğu için direkt karşımıza bu enfeksiyonlarla gelebiliyorlar. Bu grup hastalar, bu konuda daha dikkatli olmalı. Bu aylarda klima kullanımı önemli. Klimanın bakımı mutlaka yapılmalı. Ani çok sert ısı değişimlerinden kaçınılmalı. Yine tüm vatandaşlarımıza önereceğimiz şey bol sıvı tüketmeli, dengeli beslenmeli, yeterli uykularını almalılar" diye konuştu.