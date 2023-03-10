Yanmış tava ve tencerenizi tek hamlede yepyeni yapın! İşte püf noktası…

BEYAZ SİRKENİN MUTFAKTAKİ KULLANIM ALANLARI;

Mutfak lavabonuzu dezenfekte edin : Beyaz sirkenin faydalarından biri de belirli yüzeyleri dezenfekte edebilmesi ve bazı bakteri türlerini öldürebilmesidir. Yarım su ile seyreltilmiş yarım sirkeyi bir sprey şişesine ekleyin ve lavabonuzun içini temizlemek için püskürtün.

Yağlı ocağınızı temizleyin: Ocağınıza sirke ve su karışımı püskürtün, 10 dakika bekletin ve tatlı su ile ovalayın.