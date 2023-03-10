Yanmış tava ve tencerenizi tek hamlede yepyeni yapın! İşte püf noktası…

Express.co.uk haberine göre, ihtiyacınız olan tek şey beyaz sirke. Tavaya kaynar su, biraz bulaşık deterjanı ve yarım bardak beyaz sirke ekleyin. "Tavayı 10 dakika bekletin, ancak suyun soğumadığından emin olun. Suyu dikkatlice boşaltın, ne kadar yağ ve tortunun kalktığını görünce şok olacaksınız." Beyaz sirke, asidik yapısı sayesinde birçok yüzeyi temizlemek için kullanılabilen harika, toksik olmayan bir ev temizleyicisidir.
Sirkenin tipik olarak iki ila üç arasında olan yüksek pH'ı, genellikle kömürleşmiş veya yanmış yiyeceklerin sonucu olan tencere ve tavalardaki pişirme ile ilgili lekeleri parçalamakta özellikle ustadır. Lindsay, "Tavayı ıslatırken en önemli tavsiyem; tavaları kaplayacak kadar büyük bir kovanız varsa ılık suyla doldurun ardından tavalarınızı yerleştirin. Son hamle olarak bulaşık deterjanı ve sirke ekleyerek bekletin." dedi.
Kirli tavalarla uğraşırken, ellerinizi sabunlu sudan korumak için lastik eldiven de giymelisiniz. Bulaşık eldivenleri ayrıca sizi sıcaktan korur, böylece çıplak elle kullanacağınızdan daha sıcak su kullanabilirsiniz.
BEYAZ SİRKENİN MUTFAKTAKİ KULLANIM ALANLARI;
Mutfak lavabonuzu dezenfekte edin : Beyaz sirkenin faydalarından biri de belirli yüzeyleri dezenfekte edebilmesi ve bazı bakteri türlerini öldürebilmesidir. Yarım su ile seyreltilmiş yarım sirkeyi bir sprey şişesine ekleyin ve lavabonuzun içini temizlemek için püskürtün.
Yağlı ocağınızı temizleyin: Ocağınıza sirke ve su karışımı püskürtün, 10 dakika bekletin ve tatlı su ile ovalayın.
Mikrodalga fırınınızın içini temizleyin: Eşit miktarda su ve sirkeyi mikrodalgaya uygun büyük bir kasede ve mikrodalgada yaklaşık beş dakika karıştırın. Bu, cihazınızın içindeki kiri arındıracaktır.
Su ısıtıcınızdaki kireci çıkarın: Yarım sirke ve yarım su karışımını çaydanlığınıza dökün ve kaynatın. Daha sonra su ile iyice durulayın. Su ısıtıcınızı bir kez daha su ile kaynatmanız gerekebilir.
Buğulanmış lekeli bardaklarınızı temizleyin: Bardaklarınıza bir miktar sirke ekleyin ve bekletin. Sonrasında durulayıp kurumaya bırakın. Eski parlaklığına kavuştuğunu göreceksiniz.