Yapamazsın diyenlere inat hayallerinin peşinden giden Yapamazsın diyenlere inat hayallerinin peşinden giden

Niğde'de işlerini bırakıp baba mesleği kamyon şoförü olmaya karar veren iki kadın, ehliyet aldıktan sonra kalsit madeninde pembe baretlerini takıp şoförlük yapıyor.

İHA Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:24 PAYLAŞ ABONE OL

Mutlu olmadıklarını fark ettikleri işlerini bırakıp baba mesleği kamyon şoförü olmaya karar veren iki kadın, önce kamyon sürmek için gerekli ehliyeti aldı, ardından Niğde'nin en büyük kalsit madeninde işe başladı. Babaları kamyon şoförü olan ve bu hayalle büyüyen 29 yaşındaki Seda Bakıral ve 38 yaşındaki Handan Kirazcı, damperli kamyonları ustalıkla kullanıyor.



Seda Bakıral, çalıştığı tekstil fabrikasından istifa ettiğini ve hayal ettiği işi yaptığı için mutlu olduğunu ifade etti. Bakıral, "Babamdan zaten hevesliydim. Babam tır şoförü, yurt dışına gidiyor. Ben de tekstilde çalışırken bir anda karar verdim. Hevesim, hayallerim yarıda kalmasın dedim. Tekstilde çalışırken ehliyetlerin hepsini aldım, burada da sağ olsunlar iş imkanı sundular. Ailem de her zaman arkamdaydı. Çoğu insan da 'Bu işi yapamazsın, sen bir kadınsın, araba senden çok büyük, yanında çocuk gibi kalırsın' falan dediler ama yaptım, yapıyorum" dedi.