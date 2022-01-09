Yaş ilerledikçe ortaya çıkıyor!

Çalışma hayatında karşılaşılan bel ve boyun ağrıları üzerine konuşan Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Uzun süreli ayakta çalışan insanlarda en sık görülen semptomlardan biri bel ve boyun ağrılarıdır. Ciddi zaman ve iş kaybına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda bireylerin yüzde 70–90'ının yaşamlarının en azından bir döneminde bu yakınmalarla karşılaştığı tespit edildi. Günümüzde bel ve boyun ağrısının belirlenen birçok mesleki ve kişisel risk faktörü saptandı ve bel ağrılarının yüzde 60'ından daha çoğunun aşırı güç sarf etmeye bağlı olarak geliştiği Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü tarafından bildirildi" diye konuştu.

"BEL VE BOYUN AĞRISI GÖZ ARDI EDİLİYOR"

Bel ve boyun ağrılarının sebeplerini sıralayan Fizyoterapist Ertürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Fiziksel olarak ağır iş yüküne maruz kalma, fiziksel gücün üzerinde yük kaldırma, ani yapılan, tekrarlayıcı olan ve zorlu hareketler gibi kronik travmalar en sık görülen bel ağrısı sebepleridir. Doğumsal omurga problemleri, duruş bozuklukları, boyun ve sırt bölgelerinde meydana gelen kas spazmları ve/veya eklem blokajları, kas anomalileri, fıtıklar ve kireçlenmeler ise boyun ağrısı sebepleri arasındadır. Gerçekte vücudun bir savunma mekanizması olan bel ve boyun ağrısı genellikle kişiler tarafından göz ardı ediliyor. Fakat bazen günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan ve iş hayatını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlara yol açabilen ciddi bir sağlık sorunudur."