Yapamazsın dediler! 16 yaşında başardı

Merve Doğru , hedefleri ve yaşam enerjisi sayesinde ileride de yapmak istediği birçok şey bulunduğunu bizlere anlattı.İstediğinde her şeyi yapabileceğine dair inancı ise kadın desteğinin de ne denli güçlü olduğunu gösteriyor. İşte Merve Doğru'nun genç yaşında ortaya koyduğu başarısının ayrıntıları…

Şu an Instagram'da en çok takip edilen doğal ürünler sayfalarından birine sahipsin. Bu süreç nasıl gerçekleşti?

Bu tam 4 yıllık bir süreç.Sayfamız çok kolay büyümedi. Öncelikle insanların güvenini kazanmamız gerekti. İnternet alışverişlerinde yaşanan dolandırıcılık sorunları, insanların güvenlerini sarsıyor. Bu nedenle öncesinde insanların güvenini kazandık ve sonrasında da bizden alışveriş yaparak güvenen insanlar sayesinde büyümeye devam ettik.

Girişimci olmak için oldukça genç bir yaşta olmana rağmen başarılı bir şekilde bu yolda ilerliyorsun. Bu cesaret takdir edilesi olduğu kadar da bir merak konusu bizim için. Bize bu yolda ne tür engellerle karşılaştığını veya seni motive eden süreçleri açıklayabilir misin?

Beni motive eden en büyük etken ailemdi. Anneannem ve annem bu sürecin en büyük destekleyicisiydi. Etrafımda bulunan, küçük yaşta olmama rağmen girişimimi destekleyen sevenlerim de bu süreçteki dayanağımdı. Fakat benden daha büyük rakiplerin, "boşuna uğraşma, yapamazsın, daha çok küçüksün" gibi küçümseyici cümleleri ise karşılaştığım en büyük engellerdi. İlk başta büyütemeyeceğimi düşünseler de hiç onların düşündüğü gibi olmadı. Bir insanın istediğinde yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını öğrendim böylece.

Tüm ürünlerinin doğal olduğuna dair aşamaların hemen hepsini Instagram üzerinden takipçilerine yayınlıyorsun. Bu güven inşa etmede oldukça önemli bir adım. Bu süreçte takipçilerinden nasıl dönüşler aldın? Sana kendini nasıl hissettirdi?

Öncelikle kullanıcılar, her şeyin şeffaf bir biçimde yapımını görmek istiyor. Bu onların en doğal hakkı. Çünkü sonuçta her şey için bir ödeme yapıyorlar ve aldıkları üründen emin olmak istiyorlar. Ben de bu nedenle alanların içinin rahat etmesi için tüm süreci şeffaf olarak yayınlıyorum. Takipçilerimden de bu sayede oldukça olumlu dönüşler alıyorum ve bu durum bana kendimi oldukça iyi hissettiriyor.

Tek başıma yapamayacağım bir şeydi. Annem, anneannem ve köydeki diğer kadınlarla birlikte bu işi yapıyoruz ve onların desteği ile bu süreç bu kadar ilerledi. Böylece hem onlar hem de biz bir kazanç sağlıyoruz. O kadınlar olmasa bu noktalara kadar gelemezdim.