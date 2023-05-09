Yaşlanma hızını 10 kat artırıyor! Tükettiğiniz anda böbrekleri mahvediyor

Şeker tüketiminin, artık hepimiz şekerin ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Kilo almından, kırışıkların oluşmasına ve cildinizin sarkık kalmasına kadar birçok zararı vardır. Çok fazla şeker tüketmek, glikasyon denilen bir işleme sebep olur. Bu işlem vücuttaki proteinlere ve lipitlere zarar verir ve cildinizin kollajenine zarar verir ve kırışıklıkların gelişimini teşvik eder. Çünkü proteinler ve lipitler cildin sıkılığından sorumludur.
TRANS YAĞLAR CİLDİNİZDEKİ KAN AKIŞINI ZAYIFLATIR
Fast food, kızarmış yağlar, margarin, konserveler ve tüm abur cuburlar trans yağ içerir. Trans yağlar sadece kalp hastalığı riskini arttırmakla kalmaz aynı zamanda damarlarınızı sertleştirir. Bu durum, derideki kan akışını zayıflatır ve erken yaşlanmanıza neden olur.
FAZLA TUZ DEHİDRASYONA SEBEP OLUR
Tuz vücudun su tutmasına neden olarak ödeme yol açıyor. Ayrıca hücrelerin küçülmesine neden olarak susuzluğa yol açıyor. Vücut susuz kaldığında cilt kırışıyor ve daha erken yaşlanıyor.
İŞLENMİŞ ETLER DE DEHİDRASYONA NEDEN OLUR
Birçok kişi tarafından sevilen sosis, pastırma ve şarküteri etlerde çok miktarda tuz ve koruyucu madde bulunur. İşlenmiş etlerin tüketimi dehidrasyona neden olur ve iltihaplanmayı tetikler.
Ayrıca bu ürünler vücuttaki C vitamini miktarını düşürür ve bu da kollajen oluşumu açısından çok önemlidir. Bunun yerine et tüketimini azaltın ve sebzeli sandviçler tercih edin.
KIZARMIŞ PATATESLER VÜCUDUNUZDAKİ ÖNEMLİ MİNERALLERİ AZALTIR
Patates vücudumuzun içine girdikten sonra anında şekere dönüşür. Özellikle yüksek yağlarda kızartılan patatesler ve yiyecekler serbest radikalleri, serbest bırakır bu da ciltte hücresel hasara neden olur. Patatesi en zararsız şekilde tüketmek istiyorsanız ya haşlayın ya da fırında pişirin.
KAHVE VE KAFEİNLİ İÇECEKLER CİLDİNİZİ KURUTUR
Kafein, vücudunuzu susuz bırakır ve nem eksikliğine neden olur. Bu durum cildinizi kuru ve kırılgan bir hale getirir. Bu durumu çözmenin basit bir yolu vardır: tükettiğiniz her kahve için sadece bir bardak su için ve cildinizi nemlendirmeyi unutmayın.
BAHARATLI YİYECEKLER KIZARIKLIK VE ŞİŞKİNLİĞE NEDEN OLUR
Baharatlı yiyecekler, kan damarlarını genişletir ve cildinizin erken yaşlanmasına sebep olur. Baharat tüketimi sağlıklı görünse de bu konuda ciddi dikkat etmek gerekir. Düzenli baharat tüketimi alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve şişkinliğe veya kalıcı kızarıklığa neden olabilir.
MANGAL KÖMÜRÜNDE PİŞEN ETLER CİLDE ZARAR VERİR
Siyah ve kömürleşmiş olan et vücuda ciddi anlamda zarar verir. Bu durum cildiniz için kolajen gibi temel özellikleri bozabilir ve yaşlı bir görünüme yol açar. Mangal yaparken, siyahlaşmış etten uzak durun.
SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİN
Sağlıklı yağlar, sağlığınız ve cildinizin gençliği için çok önemlidir. Bunun dışında deride inflamasyonu azaltmak, saçlarınızın sağlık uzamasını ve diğer avantajların yanı sıra, cilt hücrelerindeki su kaybını azaltacak güçlü hücre zarları kurar. Cildinizi korumak için somon, avokado, chia, koyu yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve kuruyemiş ve hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağlar tüketmelisiniz.