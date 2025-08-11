Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Yatmadan önce 1 bardak su için! Sabahları etkisine inanamayacaksınız

Yatmadan önce bir bardak su içmenin sağlığınıza olan faydaları düşündüğünüzden çok daha büyük olabilir. Bu basit alışkanlık hem gece boyunca vücudunuzun su dengesini korumasına yardımcı oluyor hem de sabahları kendinizi daha dinç ve enerjik hissetmenizi sağlıyor. Baş ağrısı ve yorgunluk gibi susuzluğun yol açtığı sorunları önlemek için bu küçük ama etkili yöntemi hayatınıza dahil etmek tam zamanı!

11.08.2025
Su içmenin, miktarı kadar ne zaman içildiği de önemli.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan İspanyol doktor Julio Maset, insanların su tüketimini gün içine yaymaları gerektiğini vurguladı.

Maset'e göre, yatmadan önce su içmek susuzluğun neden olduğu baş ağrısı ve yorgunluk gibi sorunları önleyebilir.

Ayrıca, gece boyunca vazopressin hormonu dengelenerek idrar miktarını azaltır, bu da vücudun dinlenme sırasında su dengesini korumasına yardımcı olur. Ancak, bu durum tuvalete kalkmanızı engellemiyor.

Bilim insanlarına göre, su tüketiminde en önemli nokta, gün içinde düzenli olarak su içmek. Ayrıca suyun güvenli kaynaktan gelmesi, sağlığı korumak açısından kritik önem taşıyor.