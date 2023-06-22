Yaz boyu rahat bir nefes alacaksınız! Sivrisinekleri kendinizden uzak tutmak için bu rengi giyinin

Evinizde otururken veya basit bir açık hava yürüyüşünde maruz kalınan sivrisinek ısırıklarından korunmak için birbirinden farklı kimyasallar kullanmaktan rahatsızsanız, deneyebileceğiniz bir yöntem daha mevcut.
Aslında, sivrisineklerin bazı renklerden diğerlerinden daha fazla nefret ettiği ortaya çıktı. Bu yüzden sadece gardırobunuzdaki yazlık kıyafetlerde renk seçimini değiştirmek biraz tatlı bir rahatlama sağlayabilir.
Sinekler karanlık renkleri daha fazla severler. Yani siyah veya lacivert giysiler gibi koyu renkli giysilere ilgi duyarlar. Bu nedenle, sivrisinekleri kovmak için beyaz (veya başka bir açık veya pastel renk) giymek daha iyi bir sonuç olacaktır.
Koyu renkler ısıyı tutma eğilimindedir ve sivrisinekler, doğal olarak yaydığımız ısı ve karbondioksite çekilir. Bu nedenle, daha açık renkli giysiler giymek potansiyel olarak sizi sivrisinekler için daha az çekici hale getirebilir.
Açık ya da pastel renkleri kullanmanın yanı sıra, nötr ya da toprak tonları da deneyebilirsiniz. Bunlar, çevrenize uyum sağlamanıza yardımcı olur ve haşereler için daha az çekici olabilir.
SİVRİSİNEKLERDEN UZAK DURMANIN DİĞER YÖNTEMLERİ
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