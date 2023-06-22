Yaz boyunca sivrisinek size yaklaşmayacak! Bu rengi giyerseniz...

Evinizde otururken veya basit bir açık hava yürüyüşünde maruz kalınan sivrisinek ısırıklarından korunmak için birbirinden farklı kimyasallar kullanmaktan rahatsızsanız, deneyebileceğiniz bir yöntem daha mevcut.

Aslında, sivrisineklerin bazı renklerden diğerlerinden daha fazla nefret ettiği ortaya çıktı. Bu yüzden sadece gardırobunuzdaki yazlık kıyafetlerde renk seçimini değiştirmek biraz tatlı bir rahatlama sağlayabilir.

Sinekler karanlık renkleri daha fazla severler. Yani siyah veya lacivert giysiler gibi koyu renkli giysilere ilgi duyarlar. Bu nedenle, sivrisinekleri kovmak için beyaz (veya başka bir açık veya pastel renk) giymek daha iyi bir sonuç olacaktır.