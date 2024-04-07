Yaz gelmeden hazırlanın! İşte sivrisineklere geçit vermeyen ev yapımı doğal karışım

Yaz mevsimi demek, sivrisineklerle mücadele etmek demek. Ancak bunu yaparken de doğal ve çevre dostu yöntemleri uygulamak son derece mühim. İşte kimyasal madde içermeyen ne cildinize ne de doğaya zarar vermeyen doğal reçeteler…

LİMON VE KEKİK YAĞI KARIŞIMI

Bu ikili en etkili yöntemlerin başında geliyor. Bir sprey şişe içerisine birkaç damla limon suyu ilave edin. Bu karışımı bir miktar içme suyu ile seyreltin. Hazırladığınız karışımı vücudunuza sıkabilirsiniz.