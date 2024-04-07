Yaz gelmeden hazırlanın! İşte sivrisineklere geçit vermeyen ev yapımı doğal karışım

Yaz mevsimi demek, sivrisineklerle mücadele etmek demek. Ancak bunu yaparken de doğal ve çevre dostu yöntemleri uygulamak son derece mühim. İşte kimyasal madde içermeyen ne cildinize ne de doğaya zarar vermeyen doğal reçeteler…
LİMON VE KEKİK YAĞI KARIŞIMI
Bu ikili en etkili yöntemlerin başında geliyor. Bir sprey şişe içerisine birkaç damla limon suyu ilave edin. Bu karışımı bir miktar içme suyu ile seyreltin. Hazırladığınız karışımı vücudunuza sıkabilirsiniz.
ELMA SİRKESİ
Sivrisineklerin ısırıklarını hafifletmek ve kaşıntıyı azaltmak için elma sirkesi kurtarıcıdır. Bir pamuk parçasına ya da pamuklu bir beze, elma sirkesi damlatın. Isırığın, kaşıntının olduğu yere hafifçe uygulamayı yapın. Kısa süre içinde kaşıntının geçtiğini göreceksiniz.
OKALİPTUS
Bir litre sıcak suyun içine yaklaşık 250 gram okaliptus yapraklarını koyup kaynatın. Kaynayan ve ılıyan su ile kapı ve pencere girişlerinizi silin. Bu koku sivrisinekleri kapı ve pencerelerinizden geri döndürecek. Fakat endişelenmeyin, bu koku sadece sivrisinekler için rahatsız edici. Okaliptus oldukça ferah bir kokuya sahip…
BADEM - FESLEĞEN - ITIR ÇİÇEĞİ YAĞI
10 damla badem yağı, 20 damla fesleğen ve 20 damla ıtır çiçeği yağını bir sprey şişe içinde çok az bir miktar su ile seyrelterek açın. Bu karışımı vücudunuza sıkmadan önce çalkalayın. Sineklerden korumaya yardımcı olan bu yağ cildinizi beslemeye de yardımcı olacak. Bu karışımlar doğal olsa da kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.
KARANFİL VE LİMON
Vücudumuzu koruduğumuz gibi aynı şekilde mutfaktaki besinleri de sivrisineklerden korumak gerekiyor. Bunun için ihtiyacınız olan 2 şey var: Limon ve karanfil. Yarım limonun iç kısmına 5, 6 adet karanfili batırın. Mutfağın bir köşesinde bu limonu birkaç gün bekletin. Limon kuruduktan sonra yenileyebilirsiniz.
NANE YAĞI
Gece yatmadan önce başucunuza küçük bir kase içinde nane yağı koyun. Gece boyunca ne sinek sesi duyacak ne de kaşınacaksınız.
LAVANTA
Sivrisineklerden korunmak için en bilinen yöntemlerdendir. Günlük olarak kullandığınız vücut yağınızın içine 100 ml lavanta yağını ekleyin ve karıştırın. Günlük olarak ya da gece yatmadan önce vücudunuza sürerek rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz.
TAZE FESLEĞEN
İkinci en bilindik yöntem de taze fesleğendir. Orta boy bir saksıya ektiğiniz fesleğen, hem evinize hoş bir koku salacak hem de sivrisinekleri ortamdan uzaklaştıracak.
UYARI: Yukarıda bahsettiğimiz doğal yöntemleri vücudunuza uygulamadan önce, oluşabilecek herhangi bir alerjik reaksiyona karşı uygulamadan önce doktorunuza danışınız.