Yaz mevsiminde sağlıklı cilt için güneşten korunma önerileri

İKİZLER ARASI BİLE FARK OLUYOR:

Güneşten korunan ile korunmayan arasında ilk bakışta yaşlanma açısından çok fark oluyor. İkizler arasında bile yaş farkı görüntüsü oluşuyor. Güneş altında yatarak bronzlaşmayı kesinlikle önermiyoruz. Güneşten giysi ile korunmak isterseniz koyu renkli giysilerin açık renklere göre güneş geçirgenliği daha az. Sıkı dokunmuş kumaşlar daha koruyucu.

GEBE VE ÇOCUKLARA ÖZEL ÜRÜNLER:

Kişinin güneşe hassasiyeti olan hastalıkları varsa güneşten korunma çok daha önem arz ediyor. Akneli hastaların yağlı ciltleri olduğundan yanlış koruyucuyu kullanması tedavimize zarar veriyor. Kuru ciltte daha yağlı, yoğun kıvamlı ürünler tercih edilebilir. Kış mevsiminde ev iş arasında yaşayan bir kişi için 15 faktör, yaz mevsiminde ise güneş altında kalınacaksa en az 30 faktör tercih edilmeli. 6 aylık bebekler güneşe maruz kalmamalı. Gebeler ve 2 yaşından küçük çocuklar da mineral filtre içeren koruyucu ürünleri kullanmalı.