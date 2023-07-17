Yaz mevsiminde sağlıklı cilt için güneşten korunma önerileri

KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR:
Güneşin en zararlı olduğu saatler olan 10-16 arasında açık alanlarda bulunmamak lazım. Bu her zaman mümkün olmayabilir, o yüzden bizleri kurtaran krem, losyon, sprey şeklinde güneş koruyucular önemli. Koruyucuların, bulunduğumuz ortama, kişinin cilt yapısına, sağlık durumuna göre kullanma özellikleri ve süreleri değişiyor.
Krem güneşe çıkılmadan en az on dakika önce sürülmeli, deniz tatilinde güneşin altında uzun süre kalınacaksa iki-üç saatte bir tekrarlanmalı. Kapalı ortamda bulunan kişilerde ise sabah sürülen koruyucu bir güne kadar etkisini koruyabiliyor.
KAŞIK FORMÜLÜ:
Ortalama 70 kiloluk bir kişinin vücuduna göre düşünüldüğünde ne kadar krem miktarının yeterli olabileceğini göstermek için kullanılan bir ölçü bir çay kaşığı. Baş ve boyun, el ile birlikte kolun tamamı, gövdenin ön ve arkası için birer çay kaşığı, ayakla birlikte her bir bacak için iki çay kaşığı krem miktarı yeterlidir.
İKİZLER ARASI BİLE FARK OLUYOR:
Güneşten korunan ile korunmayan arasında ilk bakışta yaşlanma açısından çok fark oluyor. İkizler arasında bile yaş farkı görüntüsü oluşuyor. Güneş altında yatarak bronzlaşmayı kesinlikle önermiyoruz. Güneşten giysi ile korunmak isterseniz koyu renkli giysilerin açık renklere göre güneş geçirgenliği daha az. Sıkı dokunmuş kumaşlar daha koruyucu.
GEBE VE ÇOCUKLARA ÖZEL ÜRÜNLER:
Kişinin güneşe hassasiyeti olan hastalıkları varsa güneşten korunma çok daha önem arz ediyor. Akneli hastaların yağlı ciltleri olduğundan yanlış koruyucuyu kullanması tedavimize zarar veriyor. Kuru ciltte daha yağlı, yoğun kıvamlı ürünler tercih edilebilir. Kış mevsiminde ev iş arasında yaşayan bir kişi için 15 faktör, yaz mevsiminde ise güneş altında kalınacaksa en az 30 faktör tercih edilmeli. 6 aylık bebekler güneşe maruz kalmamalı. Gebeler ve 2 yaşından küçük çocuklar da mineral filtre içeren koruyucu ürünleri kullanmalı.
MACUN SÜRÜLMEMELİ:
Yanmış olan deriyi serin ve nemli tutmak önemli. Islatılmış sargı bezi ile kompres yapılmasını öneririm. Diş macunu ise sürülmemeli. Şiddetli ise mutlaka doktora görünmeli.
GÖZLÜK VE ŞAPKA TAKILMALI:
Göz çevresi hassas olduğundan kremlere alerji riski olabilir. Güneş gözlükleri hem cildi hem de gözü korumada etkili. Şapkalar, kenar genişliğine bağlı olarak yaklaşık 3-10 faktörlük koruyuculuk sağlar. Gölgeliği ne kadar fazlaysa o kadar iyi.