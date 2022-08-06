Yaz sıcaklarında gıda zehirlenmesine dikkat! Tavuk satın alırken mutlaka...

Yaz sıcaklarında tavuğun korunmasına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Diyetisyen Akgül, "Tavuk satın alınırken güvenilir yerlerden alınmalı. Ayrıca temiz koşullarda hazırlanmış olmasına dikkat edilmeli. Satın alınacak tavukların soğuk zincirlerde korunmuş olması çok önemlidir" dedi. Tavuğun pişirilme sürecindeki detaylara da dikkat çeken Diyetisyen Akgül, "Tavuk eti iyi pişirilmeli, çiğ kalmamalı. Özellikle iç sıcaklığı 72 dereceyi mutlaka bulmalı. Pişmiş tavuk alırken de çok dikkat edilmeli. Pek çok restoranda bulunan ve çok da tercih edilen tavuk döneri mutlaka bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden alın" diye konuştu.

BUZDOLABINDA 3-4 GÜN BUZLUKTA 4 AY...

Diyetisyen Akgül, tavuğun satın alındıktan sonra evde muhafaza edilmesine ilişkin olarak, "Alındıktan sonra çiğ haldeyken 3-4 günden fazla buzdolabında, 4 aydan fazla da derin dondurucuda saklanmamalıdır. Eğer pişirilerek konulduysa buzdolabında 1-2 gün içerisinde tüketilmelidir. Pişmiş tavuğu buzdolabında bile olsa 2 günden fazla bekletmeyin" dedi.