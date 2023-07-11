Yazın rahat bir uyku uyuyacaksınız! Bu yağı suyla karıştırın ve sıkın... Sinek ısırıkları tarih oluyor...

NANE YAĞI VE ÇAY AĞACI YAĞI KORUYOR Sivrisineklerden korunmak gerekmektedir. Açık havada zaman geçirilecekse uzun kollu ama yaz nedeniyle de terletmeyecek ince kumaşlardan giysiler tercih edilmelidir. Sinek kovuculardan faydalanmak gerekir. Fakat bunlardan faydalanmadan önce kimyasal olmayan ve daha doğal ürünler tercih edilmelidir. Doğal yöntemler arasında nane yağı, çay ağacı yağı, karanfil yağı vardır. Bu ürünleri suyla karıştırıp sprey kutularında saklayarak açık yerlere sürerek sinekleri kovmak mümkün olabilir.

Evlerde ise sineklikler faydalı olabilmektedir. Cilde dost aromatik yağlar bazı kimyasal ürünlerin etkilerine karşı da koruyucu olmaktadır. Ayrıca sinekler için yol kenarlarındaki ve evlerin civarındaki su birikintileri, saksı diplerindeki su birikintileri, araba lastiklerindeki kalıntı su vb. yerler çok uygun yerlerdir. Mümkün olduğunca bu su birikintilerinden uzak durmak gerekir.





SİVRİSİNEK ISIRINCA İLK İŞ SU VE SABUN

Sivrisinek ısırdıktan hemen sonra ısırılan bölge su ve sabunla yıkanmalıdır. Bunun ardından bölgeyi rahatlatmak ve cilt lezyonlarının önlenmesi için lavanta kolonyası kullanılabilir. Ayrıca siyah ya da yeşil çay poşetleri ısırılan bölgeye uygulanabilir. Aloe vera bitkisindeki jel, elma sirkesi, karbonat ve limon suyunun karışımı da bölgeye sürülebilir.

Fesleğen yağı, yulaf ezmesi de sivrinsek ısırığına iyi gelmektedir. Ayrıca eczanelerden alınabilecek kaşıntı önleyici kremler, jellerde fayda sağlamaktadır. Özellikle çocukları, sineklerin ısırdığı yerleri kaşımamaları konusunda uyarmak gerekmektedir. Sivrisinek ısırığında ısırılan bölgeye buz uygulamak da rahatlatıcı olmaktadır."