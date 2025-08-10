Yazın taptaze domateslerini kışa saklamanın sırrı! Bu konserve tarifini kaçırmayın

Yaz mevsiminin en lezzetli ve bereketli ürünlerinden biri olan domates, mevsimi geçince sofralarımızdan eksiliyor. Ancak taptaze domateslerin o eşsiz tadını ve aromasını kış aylarında da yaşamanız mümkün! Doğru yöntemlerle hazırlayacağınız domates konservesi, hem yemeklerinize lezzet katacak hem de evinizde sağlıklı bir saklama çözümü olacak.

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 10.08.2025 09:19

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hazır domatesin mevsimiyken biz Türklerin en sevdiği saklama usullerinden biri olan domates konservesi yapmayı anlatıyorum. Ben bu sene konserve yapmak için sırık adı verilen incecik kabuklu, bol etli ve mis kokulu domatesleri seçtim. Konserve domatesleri bütün yemeklerde kullanabileceğiniz gibi menemen, makarna sosu olarak da kullanabilirsiniz. Diğer yandan her sene mutlaka yaptığım biri patlıcanlı domatesli, diğeri maydanozlu domatesli iki adet ezme konserve tarifim var ki gerçekten arşiv niteliğinde.. Mutlaka deneyin ve tarifini saklayın.





DOMATESİN TARİHÇESİ

Domatesin ilginç bir tarihi vardır. Bolivya ve Peru'da yabani sarı renkli bir domates türü bulunmuş ve sonra Meksika'da yetiştirilip Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfinden sonra Avrupa'ya gönderilmiş. Çok geçmeden kırmızı türleri de ortaya çıkmış. Domates Amerika'da ilk defa Thomas Jefferson tarafından yetiştirilmiş. Uzun zaman önce, pek çok Avrupalı için aşk elmasıydı, çünkü insanları romantik yaptığına inanılıyordu. Domatesin bizim yemek kültürümüze girişi, çok uzun yıllar sonra olmuş olsa da şimdilerde Türk mutfağında domatesin ve domates salçasının önemi oldukça fazla. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...