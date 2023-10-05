Yemekten sonra kan şekerinin hızlıca yükselmesinin önüne geçiyor! Hastalıklara ket vuruyor...

Protein ve lif bakımından oldukça zengin olan nohut, tokluk süresini uzattığı için iştahı kapatarak hızlı bir şekilde kilo vermeyi sağlıyor. Magnezyum deposu olan nohut, demir ve çinko için iyi bir kaynaktır. Kemiklerdeki kolajen miktarını desteklediği için eklem ağrılarını azaltır.
Nohutta bulunan, C,E ve K vitaminleri cilt sağlığı başta olmak üzere genel sağlığı iyileştirir. Yaraların iyileşmesini sağlar. Kırışıklıkları giderir. Kan şekerini düzenlediği için tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltır. Nohutun içerisindeki mineraller sayesinde kan düzeyleri normale döner.
Bağırsak bariyerini iyileştiren nohut, kabızlığı önlüyor. Nohut, yüksek tansiyonu düşürüyor felç veya kalp krizi geçirme riskini en aza indiriyor. Kötü kolesterolü düşürüyor.
Protein içeriği vücut sağlığı dışında saç dökülmesini de engelliyor. Nohut, kolin içermesi nedeniyle bilişsel fonksiyonları düzenliyor.
Nohut, güçlü bir kansersavar olarak biliniyor. Vücuttaki iltihabı azaltıyor, kanserli hücrelerin büyümesini engelliyor.
Nohut, folik asit (B9 vitamini) içerir. Folik asit, hamilelikte fetal gelişim için önemlidir ve anemi riskini azaltabilir.