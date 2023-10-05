Yemekten sonra kan şekerinin hızlıca yükselmesinin önüne geçiyor! Hastalıklara ket vuruyor...

Protein ve lif bakımından oldukça zengin olan nohut, tokluk süresini uzattığı için iştahı kapatarak hızlı bir şekilde kilo vermeyi sağlıyor. Magnezyum deposu olan nohut, demir ve çinko için iyi bir kaynaktır. Kemiklerdeki kolajen miktarını desteklediği için eklem ağrılarını azaltır.