Yeni doğan bebeği ağlayarak karşılayıp, ölen kişiyi sevinçle uğurluyorlar! İşte en ilginç gelenekler...

Türk Dil Kurumu’nun tanımlamasına göre “Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığına” biz, âdet ya da görenek diyoruz. Bazı âdetlerin nerede ya da hangi şartlarda ortaya çıktığını; insanlar arasında nasıl yayıldığını ve uygulandığını bilmek, bu konuda kesin bir şeyler söylemek çoğu zaman oldukça zordur. Günümüzde birçoğumuz bazı bu çok eski gelenek ve görenekleri farkında olmadan (ve bazen de bilinçli olarak) değişik şekillerde yapmaya devam ediyoruz… Eskiçağ Tarihi Araştırmacısı Ersan Sezmez, Antik dünyanın ilginç adetlerini sıraladı...

KISMET ZEYNEP AKBAŞ ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:54

Tarihi kaynakları incelediğimizde, Antik dönemden günümüze kadar birçok geleneğin aktarıldığını görüyoruz. İşte Antik dönemdeki oldukça ilginç adetler... VEFAT EDEN KİŞİYE ADIYLA ÜÇ KEZ SESLENİLEREK… Eskiçağ Tarihi Araştırmacısı Ersan Sezmez, "Antik dönemde mezar ve cenaze töreni önemli unsurlardı. Ölen bir kişinin mezarı olmadığı takdirde ruhunun acı çekeceğine inanılırdı. Cenaze törenleri ölen ruhun huzura kavuşup dinlenmesi ve mutluluğu için düzenlenirdi. Törenlerin sonunda vefat eden kişiye adıyla üç kez seslenilerek "sağlıklı ol" denilirdi ve mezar taşlarına (bizim bugün söylediğimizin aksine) "sit tibi terra levis" yani toprağın hafif olsun yazılırdı." dedi. Tıpkı günümüzde olduğu gibi o zamanki mezar taşlarında da ölen kişinin kim olduğuna dair bilgiler mevcuttu: "Burada yatan Gokon'un oğlu Gokondur ve Gokon'un kızı Pythistir." "Bu mezarı kim açarsa gebersin, mahvolsun, yerin dibine batsın."

CENAZE TÖRENLERİNDE NEDEN SİYAH GİYİLİR? Sezmez, "Antik Roma'da çok sevilen biri öldüğü zaman geride kalanlar altınlarını ve gösterişli süslerini çıkararak yas dönemine girerlerdi. Bu kişiler kayıplarından dolayı duydukları üzüntüyü ifade etmek amacıyla siyah renkli sade giysilere bürünürlerdi. Bugün hala vefat edene duyulan saygıdan dolayı cenaze törenlerinde gösterişli kıyafetler ve aksesuarlar tercih etmekten uzak durulur, törenlerde sade ve genellikle de siyah kıyafetler giyilir." ifadelerini kullandı. YENİ DOĞAN BEBEĞİ AĞLAYARAK KARŞILAYIP, CENAZEYİ SEVİNÇLE UĞURLUYORLAR Eskiçağ Tarihi Araştırmacısı Ersan Sezmez, açıklamalarına şöyle devam etti; "Bugünkü Trakya'ya da adını veren ve bölgenin antik kavimlerden biri olan Trakların ise ölüme bakışı çok farklıydı. Birçok kabileden oluşan Trakların ölüme dair görüşlerini "tarihin babası" unvanına sahip olan Yunan tarihçi Herodotos'un yazdıklarından biliyoruz: "Yeryüzünde Hintlilerden sonra en kalabalık olanlar Trakyalılardır. Trausililer, öbür Trakyalıların göreneklerinden, yalnız doğum ve ölüm konusunda ayrılırlar. Bir çocuk doğdu mu, yakınları bu küçük yaratığın çevresini alır, doğduğu şu andan başlayarak başına gelecek olan kötülüklerden ötürü yakınıp dövünmeye başlarlar ve insanların payına düşen bütün acıları özetlerler; buna karşılık ölüleri sevinç içinde toprağa verirler ve bunu sefaletin yükünden kurtuldu, öbür dünyanın mutluluğuna erişti diye yaparlar."