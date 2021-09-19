Yeni uyandığınızda boyunuzun daha uzun olduğunu biliyor muydunuz?

2017'de yapılan bir araştırmaya göre, bir kişi yataktan kalktığında aynı akşam tekrar yattığından ortalama 1 cm ile 3 cm arasında daha uzundur.

Bunun nedeni, biz yürüdükçe omurgamızdaki ve dizlerimizdeki kıkırdağın sıkışması ve genellikle gün boyunca yerçekiminin etkilerini yaşamamızdır, bu yüzden gün içerisinde biraz küçülürüz.

"GARİP, DEĞİL Mİ?"

Uzaya seyahat eden astronotlar için daha da tuhaf. Açıkçası, uzaydayken, artık bizim dünyada deneyimlediğimiz aynı yerçekimi seviyelerine maruz kalmıyorlar. Bu, kıkırdağın rahatlamak ve genişlemek için bolca zamanı olduğu anlamına geliypr. Bu da geri dönen uzay yolcularının genellikle gittiklerinden birkaç santim daha uzun olmasını sağlıyor.

Sabahları akşama göre daha az kilo almanızın sebebine gelince, bu oldukça basit. İlk iş olarak tartıya bastıysanız ve birkaç kilo verdiğinizi fark ettiğinizde şok olduysanız, yatmadan önce tekrar tartıldığınızı fark ettiğinizde daha da şok olabilirsiniz. Bunun nedeni, her zaman biraz susuz uyanmamızdır ve gece boyunca terleme yoluyla kaybedilen su miktarı bu farkı ortaya çıkarıyor.