Yeni varyant BA.2 dünyayı alarma geçirdi! “Bağışıklık sisteminden kaçabiliyor”

Bu hafta başlarında Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) bu varyantı incelemeye aldığını belirtmişti. Fakat dün gelen bir açıklama ile Epidemiyolog ve Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu üyesi Eric Feigl-Ding, BA.2'nin orijinal varyantından daha etkili olabileceğini belirtti. Bunun ise iyi bir işaret olmadığını da sözlerine ekledi.
Danimarka'da Omicron vakalarının "neredeyse yarısının" BA.2 adlı varyant olduğunu ve eski Omicron BA.1 varyantından daha fazla olabileceğine dair veriler olduğunu belirtti. Dr. Feigl-Ding, bu varyantın daha hızlı bulaşma ihtimalinin yanı sıra bağışıklığı daha güçsüz hale getirebileceğini dile getirdi.
"AVRUPA'DA YENİ VARYANT YÜKSELİŞTE"
Ocak ortasına kadar ise BA.2 adlı alt varyanta sahip vakaların, Omicron enfeksiyonlarının yaklaşık %2'sine yükseldiğine dair verilerin de geldiği belirtildi. Hollanda'da ise Covid-19 istatistikleri, oranın Omicron vakalarının yüzde %5'ine kadar yükselmiş olarak görünüyor.
BA.2 varyantı, Dr. Feigl-Ding'in verilerine göre İngiltere'de henüz erken olmasına rağmen yaklaşık dört günde iki katına çıktığı da belirtiliyor.
Tüm bunların yanı sıra İngiliz bilim insanları, yeni oluşan bu alt varyantın, nüfusun aşılama yoluyla oluşturduğu bağışıklık nedeniyle bir tehdit oluşturmadığı konusunda önlem alınmasının yanı sıra iyimser bir bakış açısına sahip.
Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) Covid-19 Epidemiyoloji Birimi'nde Epidemiyolog Meaghan Kall, BA.2 adlı varyantın artış gösterdiğini açıkladı. Bir büyüme gösterse de Omicron'dan ayrılabileceğine veya Omicron'dan daha farklı olabileceğine dair henüz bir kanıt olmadığını da sözlerine ekledi.
"ANLAYABİLMEK İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ BULUNUYOR"
Kall, Varyantların ortaya çıkmaya devam edeceğini, ancak tüm varyantların her zaman bir sorun teşkil etmeyeceğini de belirtti. Cuma günü yapılan açıklamada, BA.2'yi daha iyi anlamak için daha fazla çalışma yürütüldüğü belirtilirken, Danimarka'dan gelen veriler, Omicron varyantı ile yeni alt varyant karşılaştırıldığında hastaneye yatış oranlarında herhangi bir fark görülmediğinin de altı çizildi.
Danimarkalı sağlık uzmanları, aşının ciddi hastalıkları önlemede de yeni alt varyanta karşı etkili olacağını belirtiyor. Üstelik, bu varyantın Omicron'dan daha bulaşıcı olup olmadığı konusunda hala veriler toplanmaya devam ediliyor.
UKHSA'da uzman olan Dr. Meera Chand ise ortaya çıkan yeni alt varyant ile ilgili olarak; virüslerin doğasının evrimleşmek ve mutasyona uğramak olduğu için bu durumun beklentiler içerisinde yer aldığını söyledi. Devam eden çalışmalar ise bu varyantları tespit ederek daha önemli olup olmadıkları ile ilgili bir değerlendirme şansı tanıyor.