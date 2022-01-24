Yeni varyant BA.2 dünyayı alarma geçirdi! “Bağışıklık sisteminden kaçabiliyor”

Son aylarda Covid-19’un son varyantı olan Omicron, tüm dünyada etkisini gösterirken aynı zamanda bir alt varyantın daha oluştuğuna dair yeni bilgiler gündeme düşmeye devam ediyor. Yeni Omicron alt varyantını BA.2 olarak adlandıran bilim insanları, çok daha hızlı bulaşma ve bağışıklıktan daha fazla kaçma kapasitesi olduğunu belirtiyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.01.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 10:12

Bu hafta başlarında Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) bu varyantı incelemeye aldığını belirtmişti. Fakat dün gelen bir açıklama ile Epidemiyolog ve Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu üyesi Eric Feigl-Ding, BA.2'nin orijinal varyantından daha etkili olabileceğini belirtti. Bunun ise iyi bir işaret olmadığını da sözlerine ekledi. Danimarka'da Omicron vakalarının "neredeyse yarısının" BA.2 adlı varyant olduğunu ve eski Omicron BA.1 varyantından daha fazla olabileceğine dair veriler olduğunu belirtti. Dr. Feigl-Ding, bu varyantın daha hızlı bulaşma ihtimalinin yanı sıra bağışıklığı daha güçsüz hale getirebileceğini dile getirdi.

"AVRUPA'DA YENİ VARYANT YÜKSELİŞTE" Ocak ortasına kadar ise BA.2 adlı alt varyanta sahip vakaların, Omicron enfeksiyonlarının yaklaşık %2'sine yükseldiğine dair verilerin de geldiği belirtildi. Hollanda'da ise Covid-19 istatistikleri, oranın Omicron vakalarının yüzde %5'ine kadar yükselmiş olarak görünüyor. BA.2 varyantı, Dr. Feigl-Ding'in verilerine göre İngiltere'de henüz erken olmasına rağmen yaklaşık dört günde iki katına çıktığı da belirtiliyor. Tüm bunların yanı sıra İngiliz bilim insanları, yeni oluşan bu alt varyantın, nüfusun aşılama yoluyla oluşturduğu bağışıklık nedeniyle bir tehdit oluşturmadığı konusunda önlem alınmasının yanı sıra iyimser bir bakış açısına sahip. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) Covid-19 Epidemiyoloji Birimi'nde Epidemiyolog Meaghan Kall, BA.2 adlı varyantın artış gösterdiğini açıkladı. Bir büyüme gösterse de Omicron'dan ayrılabileceğine veya Omicron'dan daha farklı olabileceğine dair henüz bir kanıt olmadığını da sözlerine ekledi.