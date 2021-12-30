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Yerli aşı TURKOVAC İstanbul’da şehir hastanesinde uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul’da Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi’nde vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: "Belki de farklı aşıların saklanma zorluklarının da üstesinden gelebilecek, dünyanın belki birçok ülkesine de umut olabilecek bir aşıdan bahsediyoruz. TURKOVAC da hatırlatma dozu olarak kullanılabilecek şekilde sistemde tanımlanmış" dedi.

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 11:55
TURKOVAC HASTANELERDE UYGULANMAYA BAŞLANDI

Acil kullanım onayı alan ve seri üretime başlanan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, 30 Aralık Perşembe gününden itibaren randevuya açıldı.

Aşı olmaya gelen vatandaşlar, Vatandaşlar, "Sağlık Bakanımız haberi verir vermez aşımızı olmaya geldik. Türk aşısı olduğu için, bilim insanlarımız böyle bir çalışma yaptıysa sonuna kadar destek olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı | Video

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "TURKOVAC bugünden itibaren İstanbul'daki şehir hastanelerimizde uygulanmaya başladı" dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Artık Covid19'a karşı çok daha güçlüyüz. Türk bilim insanları tarafından üretilen TURKOVAC bugünden itibaren İstanbul'daki şehir hastanelerimizde uygulanmaya başladı. 1.doz ve dozu için hemşehrilerimiz Turkovac aşısı olabilir" ifadeleri kullandı.

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