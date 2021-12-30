Yerli aşı TURKOVAC İstanbul’da şehir hastanesinde uygulanmaya başlandı

Acil kullanım onayı alan ve seri üretime başlanan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, 30 Aralık Perşembe gününden itibaren randevuya açıldı.

Aşı olmaya gelen vatandaşlar, Vatandaşlar, "Sağlık Bakanımız haberi verir vermez aşımızı olmaya geldik. Türk aşısı olduğu için, bilim insanlarımız böyle bir çalışma yaptıysa sonuna kadar destek olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı | Video

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "TURKOVAC bugünden itibaren İstanbul'daki şehir hastanelerimizde uygulanmaya başladı" dedi.





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Artık Covid19'a karşı çok daha güçlüyüz. Türk bilim insanları tarafından üretilen TURKOVAC bugünden itibaren İstanbul'daki şehir hastanelerimizde uygulanmaya başladı. 1.doz ve dozu için hemşehrilerimiz Turkovac aşısı olabilir" ifadeleri kullandı.